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Ankara'da alacak-verecek tartışması kanlı bitti: Ölüler ve yaralılar var

Ankara'nın Kalecik ilçesinde alacak verecek tartışması sonucu çıkan kavgada, Fatih Çekirdek ve yeğeni Mücahit Çekirdek bıçaklanarak yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
AA
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Ankara'da alacak-verecek tartışması kanlı bitti: Ölüler ve yaralılar var
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Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Kalecik ilçesinde İstasyon Caddesi'nde, fırıncı olan akraba iki aile arasında iş anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında aile fertlerinden Fatih Çekirdek ile yeğeni Mücahit Çekirdek bıçaklanarak hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Kavgaya karışanlar gözaltına alındı. Olayda hayatını kaybeden amca ve yeğeni bugün toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, polis bölgede tekrar yaşanabilecek gerginliğe karşı önlem aldı.

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