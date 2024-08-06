Ankara'da patlama: 1 kişi yaşamını yitirdi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir apartmanda patlama meydana geldi. Doğalgaz kaynaklı olduğu iddia edilen patlamada bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve doğal gaz ekibi sevk edildi.

1 kişi yaşamını yitirdi

İtfaiyenin hızlı müdahalesi üzerine patlamanın ardından meydana gelen yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin doğal gazdan çıktığını tahmin ettiği patlamada 1 kişi de hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Gerekli tedbirlerin alınmasının ardından daireye giren ekipler, Kemal Altuğ'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Esnaf Tuncay Aydın, çok kuvvetli patlama sesi duyduğunu belirterek, "Camın çerçevesini kaldırıp, atmış. Meğerse çocuk doğal gazı açık bırakmış. Ardından dumanlar yükselmeye başladı. Sonra çocuk zaten çıkamamış oradan. Bizim müşterimizdi, gelip giderdi. ODTÜ mezunu bildiğim kadarıyla çocuk. Ondan sonra itfaiye falan geldi, söndürdüler. Çok büyük bir patlamaydı" dedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.