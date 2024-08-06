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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli bakana tepki: Muhatap alınacak biri değil

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail Dışişleri Bakanı, ülkemizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan, iftira ve yalan dolu, düzeysiz paylaşımlar yapmayı alışkanlık haline getirmiştir. Bahse konu şahıs, muhatap alınacak biri olma niteliğini çoktan yitirmiştir" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi
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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli bakana tepki: Muhatap alınacak biri değil
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı'nın bir sosyal medya platformunda yaptığı paylaşım hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İsrail Dışişleri Bakanı, ülkemizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan, iftira ve yalan dolu, düzeysiz paylaşımlar yapmayı alışkanlık haline getirmiştir.

Bahse konu şahıs, muhatap alınacak biri olma niteliğini çoktan yitirmiştir.

Türkiye, dün olduğu gibi bugün de Filistinlilere en güçlü desteği vermeyi sürdürecektir."

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