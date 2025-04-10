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Ankara'da yarın kar yağışı bekleniyor: Valilik uyardı

Ankara Valiliği, başkentte yarın kar yağışı beklendiğini bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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Ankara'da yarın kar yağışı bekleniyor: Valilik uyardı
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Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre, yarın sabah saatlerinde başlayacak kar yağışının, öğle saatlerine kadar yer yer etkili olmasının beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, buzlanma, don olayı, tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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