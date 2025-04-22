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Antalya ve Datça'da köpek balığı alarmı: Görenler büyük panik yaşadı

Antalya ve Datça açıklarında görülen köpek balıkları sahil kesiminde tedirginliğe yol açtı.

Haber Merkezi
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Antalya ve Datça'da köpek balığı alarmı: Görenler büyük panik yaşadı
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Son günlerde Antalya ve Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında köpek balığı görülmesi, sahil kesiminde kısa süreli endişeye neden oldu. Antalya Konyaaltı’nda bir amatör balıkçı, teknesinin sanal çapasıyla etkileşime giren köpek balığını cep telefonuyla görüntüledi. Benzer bir olay da Datça kıyılarında yaşandı; camgöz türü olduğu tahmin edilen köpek balığı, kıyıya yakın bir noktada avlanırken gözlemlendi.

Uzmanlar, bu türlerin tehlike oluşturmadığını belirti

Vatandaşların cep telefonlarına yansıyan görüntüler, sosyal medyada ilgi görürken uzmanlar, bu türlerin tehlike oluşturmadığını belirtiyor. Antalya Körfezi’nin köpek balıkları için doğal bir yavrulama alanı olduğunu hatırlatan uzmanlar, özellikle camgöz gibi türlerin insanlara zarar verme eğiliminde olmadığını ve panik yapılmaması gerektiğini vurguluyor.

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