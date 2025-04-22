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İletişim Başkanlığı, İstanbul'da 49 kişinin halen tutuklu olduğu iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmasında 49 kişinin tutuklandığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

Haber Merkezi
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İletişim Başkanlığı, İstanbul'da 49 kişinin halen tutuklu olduğu iddiasını yalanladı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ilişkin yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmasında 49 kişinin tutuklandığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

DMM'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturması sonrası düzenlenen gösterilerle ilgili, "49 kişinin halen tutuklu olduğu" iddiası doğru değildir.

İstanbul 70'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 49 sanık kanuna aykırı şekilde toplantı ve yürüyüşe katılma suçundan yargılanmaktadır. Sanıklardan sadece 14'ü "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklu yargılanmakta olup diğer sanıklar tutuksuz yargılanmaktadır.

Sosyal medya hesapları aracılığıyla oluşturulmak istenen dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz."

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