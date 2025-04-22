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Erdoğan-Meloni görüşmesinin tarihi belli oldu

Daha önce ertelenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin buluşması 29 Nisan’da Roma’da gerçekleşecek. Erdoğan’la birlikte Türkiye’den gidecek 127 iş insanı da İtalyan girişimcilerle buluşacak.

Haber Merkezi
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Erdoğan-Meloni görüşmesinin tarihi belli oldu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin katılımıyla 17 Nisan’da Roma’da yapılması planlanan hükümetlerarası zirve ile eş zamanlı düzenlenmesi öngörülen İtalya-Türkiye İş Forumu, İtalyan tarafının talebi üzerine ertelenmişti. 

127 iş insanı katılacak

Zirve için yeni tarih belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 28 Nisan’da Roma’da olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte 127 iş insanı da Roma’ya gidecek. Patronlar Dünyası'nın haberine göre, hükümetlerarası zirve ve İtalya-Türkiye İş Forumu ise 29 Nisan’da yapılacak. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalyan Başbakanı Giorgia Meloni iki ülke arasındaki ilişkileri ele alacak. Türk iş insanları ise İtalyan girişimcilerle yeni fırsatları konuşucak.

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