Antalya’da klima patladı! 56 yaşındaki kadın yanarak can verdi

Olay, Kurşunlu Mahallesi 12051 Sokak’ta saat 15.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, uyuduğu sırada Sargın’ın odasında bulunan klima ünitesi patladı. Patlamanın ardından çıkan kıvılcımlar ünitenin tam altında yatan Fatma Sargın'ın battaniyesine sıçradı ve bir anda alevler tüm yatağı sardı. Kilolu olduğu belirtilen Fatma Sargın bulunduğu yerden kalkamadığı için odadan da çıkamadı.

Talihsiz kadın kurtarılamadı

Evde bulunan oğlu, annesinin odasından yoğun duman çıktığını fark ederek içeri koştu. Alevler içinde kalan yatağa ve yangına müdahale etmeye çalışan oğlu, annesini kurtaramadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, ancak talihsiz kadın hayatını kaybetti.

Fatma Sargın’ın iki çocuk annesi olduğu ve bir süredir bağırsak kanseriyle mücadele ettiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.