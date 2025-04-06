  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ara tatil bitiyor! 20 milyon öğrenci ders başı yapacak
Takip Et

Ara tatil bitiyor! 20 milyon öğrenci ders başı yapacak

Okullarda ikinci ara tatil ona erdi. Okullarda ders zili pazartesi günü çalacak. Yaklaşık 20 milyon öğrenci ile 1 milyon 200 bin öğretmen ders başı yapacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ara tatil bitiyor! 20 milyon öğrenci ders başı yapacak
Takip Et

Okullarda ikinci ara tatil sona eriyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi pazartesi başlıyor.

Okullarda ikinci dönem için zil çalacak

Okullarda ders zili, pazartesi yeniden çalacak. 20 milyon öğrenci ile 1 milyon 200 bin öğretmen, ikinci yarı yıl için ders başı yapacak.

Okullar ne zaman kapanıyor?

2024-2025 eğitim-öğretim dönemi 20 Haziran'da sona erecek

Yaklaşık 20 milyon öğrenci 1 milyon 200 bin öğretmen, ders zilinin çalmasıyla ikinci döneme kaldığı yerden devam edecek. 2024-2025 eğitim öğretim dönemi 20 Haziran Cuma günü sona erecek.

LGS ve YKS maratonu başlayacak

Eğitim-öğretim döneminin sona ermesinin ardından sınav maratonu başlayacak.

15 Haziran'da Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, 21-22 Haziran'da da Yükseköğretim Kurumları Sınavı yapılacak.

İstanbul- Bodrum seferini yapan uçağa yıldırım isabet ettiİstanbul- Bodrum seferini yapan uçağa yıldırım isabet ettiGündem
Dev dalgalarla kıyıya vurdu! Sahilde roket mermisi bulunduDev dalgalarla kıyıya vurdu! Sahilde roket mermisi bulunduGündem
Gündem
İstanbul- Bodrum seferini yapan uçağa yıldırım isabet etti
İstanbul- Bodrum seferini yapan uçağa yıldırım isabet etti
Dev dalgalarla kıyıya vurdu! Sahilde roket mermisi bulundu
Dev dalgalarla kıyıya vurdu! Sahilde roket mermisi bulundu
İBB soruşturmasında bir gözaltı daha: Kaan Ketenci KKTC'de yakalandı
İBB soruşturmasında bir gözaltı daha: Kaan Ketenci KKTC'de yakalandı
İmamoğlu ve Özel’den ortak karar! Kurultaya çarşaf listeyle gidilecek
İmamoğlu ve Özel’den ortak karar! Kurultaya çarşaf listeyle gidilecek
Özgür Özel'in boykot çağrısına Volkswagen’dan yanıt: Lütfen anlayışla karşılayın
Özgür Özel'in boykot çağrısına Volkswagen’dan yanıt
Özgür Özel davet etmişti! Kemal Kılıçdaroğlu CHP Kurultayı’na katılacak mı?
Kemal Kılıçdaroğlu CHP Kurultayı’na katılacak mı?