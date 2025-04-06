Ara tatil bitiyor! 20 milyon öğrenci ders başı yapacak

Okullarda ikinci ara tatil sona eriyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi pazartesi başlıyor.

Okullarda ikinci dönem için zil çalacak

Okullarda ders zili, pazartesi yeniden çalacak. 20 milyon öğrenci ile 1 milyon 200 bin öğretmen, ikinci yarı yıl için ders başı yapacak.

Okullar ne zaman kapanıyor?

2024-2025 eğitim-öğretim dönemi 20 Haziran'da sona erecek

Yaklaşık 20 milyon öğrenci 1 milyon 200 bin öğretmen, ders zilinin çalmasıyla ikinci döneme kaldığı yerden devam edecek. 2024-2025 eğitim öğretim dönemi 20 Haziran Cuma günü sona erecek.

LGS ve YKS maratonu başlayacak

Eğitim-öğretim döneminin sona ermesinin ardından sınav maratonu başlayacak.

15 Haziran'da Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, 21-22 Haziran'da da Yükseköğretim Kurumları Sınavı yapılacak.