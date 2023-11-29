Arda Turan'dan fon dolandırıcılığı davası hakkında açıklama

Eski Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan'ın milyon dolarlık dolandırıcılık olayında en çok parasını kaptıran isimlerden biri olan Arda Turan, sessizliğini bozdu.

Arda Turan, dolandırıcılık davasıyla ilgili Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.

Arda Turan paylaşımında, "Yargıya intikal etmiş bir süreç var. Adalete saygımdan dolayı konuyla ilgili tek kelime açıklama yapmadım, yapmayacağım. Benim adımla yayılan sözlere lütfen itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verdi.