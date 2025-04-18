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Arıkan: Faiz artışı halkın sırtına daha fazla yük bindiriyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Merkez Bankası'nın faiz artışının enflasyonu düşürmeyeceğini, hayat pahalılığına çözüm getirmeyeceğini ve vatandaşın borcunu artırarak geçimini zorlaştıracağını söyledi.

Haber Merkezi
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Arıkan: Faiz artışı halkın sırtına daha fazla yük bindiriyor
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Merkez Bankası, politika faizini yüzde 42,5'ten 350 baz puan artırarak yüzde 46'ya yükseltti. Karar ilişkin Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, sosyal medya hesabından "Faizle ekonomi yönetilmez! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltmesi, ekonomideki çıkmazın bir başka göstergesidir. Hükümetin sıcak para arayışı ve günü kurtarma çabası, halkın sırtına daha fazla yük bindirmeye devam ediyor. Ekonomiyi faiz lobisine teslim ederek değil, üretimi ve istihdamı önceleyerek ayağa kaldırabiliriz. Faiz artırımları; ne enflasyonu kalıcı şekilde düşürür, ne de hayat pahalılığına çözüm getirir. Bu karar, vatandaşın borcunu artırır, geçimini zorlaştırır, piyasayı daraltır. Saadet Partisi olarak Faizci Düzen'e karşı 'Adil Ekonomik Düzen'i savunmaya devam edeceğiz. Faize mahkum olmayan, alın terini esas alan bir ekonomik model mümkündür ve biz bunu inşa etmeye kararlıyız." paylaşımını yaptı.

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