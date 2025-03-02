Arınç, Barzani ile görüştü: Türkiye’ye iyi dileklerini iletti

Bülent Arınç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rûdaw Araştırmalar Merkezi tarafından düzenlenen 3. Erbil Forumu’a katıldığını ifade etti. Arınç, teröristbaşı Öcalan'ın örgüte silah bırakma çağrısından "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı" olarak bahsederken, Erbil'de yaptığı konuşmada bu çağrıyı merkeze alan bir buçuk saatlik bir konuşma yaptığını belirtti.

Arınç, 2013 ve 2015 yılları arasında başlayan "Çözüm süreci" ismiyle anılan sürecin MİT tarafından başlatıldığı ancak örgütün sürece ihanet etmesiyle son bulduğunu ifade etti.

Bülent Arınç'ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"Geride bıraktığımız hafta ülkemiz yoğun bir siyasi gündemi yaşarken ben de Rudaw Araştırma Merkezi tarafından organize edilen Erbil Forumu’na katılmak üzere Rudaw’ın davetlisi olarak IKBY’deydim.

Gönül coğrafyamızın en müstesna köşelerinden olan Erbil’de üç güren süren programım Başkonsolosumuz Erman Topçu Beyefendi ile Erbil Valisi Ümid Hoşnav’ın nazik karşılamasıyla başladı.

Programımızın ilk ayağı olarak yıllara sari siyasi tanışıklığımız artık dostluğa dönüşen KDP Başkanı Sayın Mesud Barzani’yi konutunda ziyaret ettim. 1,5 saati aşan sohbetimizde Irak-Türkiye ilişkilerinin geçmişini, bugününü ve yarınını masaya yatırdığımız verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Sayın Barzani Türkiye’ye iyi dileklerini ve düşüncelerini ifade etti, tüm Türk halkına selamlarını iletti.

Benim dönemimde TRT Şeş’de Kürtçe şarkılar söyleyen değerli sanatçı Rojinle karşılaştık. Rojin Hanım nezaket göstererek hem beni hem de bütün katılımcıları bir akşam yemeğinde Erbil Mado’da ağırladı. Eski günleri yâd ettik, gelecek güzel günleri konuştuk.

Ortadoğu’dan, Avrupa’dan ve Türkiye’den birçok ismin de katıldığı ve programımızın asıl odak noktasını oluşturan Rudaw Araştırma Merkezi’nin düzenlediği Erbil Forumu’nda Cuma günü konuşmacı olarak sahne aldım.

"Bu çağrıya katkı sunmak adına çaba gösteren herkesi takdirle karşıladığımı belirtmek istiyorum"

Her ne kadar konferans başlığımız 'Türkiye’nin İç Politikası ve Bölgesel Stratejisi' olsa da bugünlerde ülkemizin politik gündeminin de odak noktasını oluşturan Abdullah Öcalan’ın Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’nı merkeze alan bir buçuk saati aşkın bir konuşma gerçekleştirdim. Bu vesileyle tekrardan, Türkiye’nin gündeminden terörü çıkartmak adına yapılan bu çağrıyı ve bu çağrıya katkı sunmak adına çaba gösteren herkesi takdirle karşıladığımı belirtmek istiyorum. Yıllardır bu meselelerin içinde bulunmuş birisiyim.

Meclis Başkanlığım, Başbakan Yardımcılığım, Terörle Mücadele Yüksek Kurulu Başkanlığım sürecinde bu konularla yakından ilgilendim. Ayrıca, bölgeyi ve Kürt kardeşlerimizi iyi tanıyan ve seven biri olarak da meseleye vakıfım. Başbakan Yardımcılığı ve Hükümet Sözcülüğüne başladığımda kendimi bugünküne benzer bir iyi niyetle başlayan çözüm sürecinin içinde buldum. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bazı çalışmalarıyla başlayan süreç, MGK toplantıları ve çalışmalarımızla devam etti. Ancak maalesef sonu iyi olmadı. O dönem hükümetimiz iyi niyetli çalışmalar yaptı ancak örgüt bu sürece ihanet etti. Erbil Forumu’nda yaptığım konuşmaya da bu noktaların altını çizerek başladım."