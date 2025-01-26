Bülent Arınç: İnsanlar zirvedeyken siyaseti bırakmalı

TBMM eski Başkanı ve AK Parti'nin kurucularından Bülent Arınç, bir erken seçim kararı alınırsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden aday olabileceğini belirtti.

"İnsanlar zirvedeyken işi bırakması lazım"

Arınç, “Ama bu bugünün konusu değil. O gün gelinceye kadar kim ölür, kim kalır, Türkiye nereye gider… Bütün bunları o zamana bırakmak ve bugünden karar vermemek lazım. Bir siyasetçi olarak son sözümü söyleyeyim. İnsanlar zirvedeyken işi bırakması lazım. Ben 2007'de müsaade istedim ama alamadım. Belki kötü bir örnek olacak ama Merkel'in gittiği gibi gitmek lazım. Alkışlarla ve takdirlerle... Yoksa o güzel günlerin hatırına kimse bakmaz. Cumhurbaşkanımız için söylemiyorum tabi ki..." dedi.