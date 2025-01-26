  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bülent Arınç: İnsanlar zirvedeyken siyaseti bırakmalı
Takip Et

Bülent Arınç: İnsanlar zirvedeyken siyaseti bırakmalı

Bülent Arınç, insanların zirvedeyken siyaseti bırakması gerektiğini belirterek "Ben 2007'de müsaade istedim ama alamadım. Belki kötü bir örnek olacak ama Merkel'in gittiği gibi gitmek lazım. Alkışlarla ve takdirlerle... Yoksa o güzel günlerin hatırına kimse bakmaz." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bülent Arınç: İnsanlar zirvedeyken siyaseti bırakmalı
Takip Et

TBMM eski Başkanı ve AK Parti'nin kurucularından Bülent Arınç, bir erken seçim kararı alınırsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden aday olabileceğini belirtti. 

"İnsanlar zirvedeyken işi bırakması lazım"

Arınç, “Ama bu bugünün konusu değil. O gün gelinceye kadar kim ölür, kim kalır, Türkiye nereye gider… Bütün bunları o zamana bırakmak ve bugünden karar vermemek lazım. Bir siyasetçi olarak son sözümü söyleyeyim. İnsanlar zirvedeyken işi bırakması lazım. Ben 2007'de müsaade istedim ama alamadım. Belki kötü bir örnek olacak ama Merkel'in gittiği gibi gitmek lazım. Alkışlarla ve takdirlerle... Yoksa o güzel günlerin hatırına kimse bakmaz. Cumhurbaşkanımız için söylemiyorum tabi ki..." dedi. 

 

Facianın sorumlusu kim? Bülent Arınç'tan Kartalkaya yangını açıklamasıFacianın sorumlusu kim? Bülent Arınç'tan Kartalkaya yangını açıklamasıGündem

 

Arınç'tan Uçum ve Cübbeli Ahmet açıklaması: Bu çok acı bir olaydır, gayretkeşliktir!Arınç'tan Uçum ve Cübbeli Ahmet açıklaması: Bu çok acı bir olaydır, gayretkeşliktir!Gündem

 

 

Gündem
Ankaralılar dikkat: Bu yollar trafiğe kapatılacak!
Ankaralılar dikkat: Bu yollar trafiğe kapatılacak!
Dışişleri: Sudan'da çok sayıda can kaybına yol açan saldırıyı şiddetle kınıyoruz
Dışişleri: Sudan'da çok sayıda can kaybına yol açan saldırıyı şiddetle kınıyoruz
Özgür Özel'den Miraç Kandili mesajı: Tüm dünyaya kardeşlik getirmesini diliyorum
Özgür Özel'den Miraç Kandili mesajı: Tüm dünyaya kardeşlik getirmesini diliyorum
Yangın faciasında yeni gelişme: Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener için tutuklama talebi
Bolu'daki yangın faciasına ilişkin yeni gelişme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı
Otel yangını faciasında yetki kimde? Bolu İl Özel İdaresi tartışmaya son noktayı koydu
Kartalkaya'da yetki kimde? Bolu İl Özel İdaresi tartışmaya son noktayı koydu