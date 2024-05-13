Arnavutköy Kaymakamlığı'na kurşun isabet etti

Arnavutköy Kaymakamlığı'nda mesaiye başlayan personel korku dolu anlar yaşadı. Kaymakamlığa gelen personel camın kurşun isabet etmesiyle kırıldığını fark etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kurşunun isabet ettiği cam ve odada inceleme yaptı.

Olay ne zaman gerçekleşti?

Kurşunun henüz kim yada kimlerin silahından çıkarak kaymakamlık binasına isabet ettiği bilinmezken olayın gece saatlerinde mi olduğu, hafta sonu mu gerçekleştiği araştırılıyor. Polis ekipleri olayla alakalı geniş kapsamlı çalışma başlattı.