'Artık gün' nedir? 29 Şubat Google tarafından Doodle oldu

Gregoryen takviminde dört yılda bir Şubat ayına eklenen 29 Şubat tarihine artık gün ismi verilirken, 2024 artık gün Google tarafından bir Doodle hazırlanarak hatırlatıldı. En son 2020 yılında miladi takvime eklenen 29 Şubat, her yıl 6 saatlik bir zaman kaymasını önlemek için dört yılda bir takvime bir gün ekleniyor.

Şubat ayı bu sene 29 gün sürecek ve "2024 Artık Gün " Google tarafından bir Doodle'la hatırlatıldı. Artık gün, her dört yılda bir, normalde 28 gün olan Şubat ayına bir gün eklenerek oluşturulan bir ek gün olarak kabul ediliyor. normalde 365 gün olan bir yılı 366 güne çıkarır ve bu ek günü içeren yıllara "artık yıl" denir.

2024 artık gün Google'da Doodle oldu

Google, dört yılda bir gerçekleşen ve bu yıla denk gelen 2024 artık gün için bir Doodle hazırladı.

Google tarafından Kurbağa animasyonu ile kullanıcıların beğenisine sunulan 2024 artık gün doodleı için yapılan açıklama şu şekilde yer aldı;

"Sinir bozucu bir haber, bugün artık gün! Artık Gün, 29 Şubat, takvimlerimizi Dünya ve Güneş ile aynı hizada tutmak için yalnızca dört yılda bir gerçekleşir.

2024 artık gün nedir?

"Artık gün," Gregoryen takviminde dört yılda bir, Şubat ayına eklenen 29 Şubat tarihine denir. Bu ek gün, Dünya'nın Güneş etrafındaki dönüş süresinin tam olarak 365 gün olmamasından kaynaklanan bir zaman ayarlamasıdır. Gerçekte, Dünya'nın Güneş etrafında dönmesi yaklaşık 365,25 gün sürer. Bu küçük farkı telafi etmek için her dört yılda bir artık yıl ve artık gün eklenir. Bu sayede takvim yılı, astronomik yıla daha yakın hale getirilir ve mevsimlerin zamanla kaymasının önüne geçilir.

Artık gün nasıl hesaplanır?

29 Şubat tarihinin denk geldiği seneler olan “Artık yıl” 4 senede bir olarak takvime eklenirken hesaplanma sisteminde iki istisna kural bulunuyor. Binli yıllarda yapılan hesaplamaya göre 1700, 1900, 2100 gibi yıllar 4’e bölünebilse de artık yıla denk gelmiyor. Binli yıllardaki hesaplamada tam rakamın 400’e bölünebilme durumu göz önüne alınarak hesaplama yapılması gerekiyor. 1200, 1600, 2000 gibi yıllar 400’e tam bölünebildikleri için artık yıl olarak takvime yansıtılıyor.