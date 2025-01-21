Aşçı Eslem Uyanık yangın faciasında hayatını kaybetti
Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında hayatını kaybedenler arasında otelde aşçılık yapan Eslem Uyanık'ın da bulunduğu öğrenildi.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan 12 katlı ahşap bir otelde çıkan yangın faciasında hayatını kaybeden 66 kişi arasında Kayserili Eslem Uyanık’ın bulunduğu da ortaya çıktı.
Otelde aşçılık yapıyordu
Grand Kartalkaya Oteli'nde aşçılık yapan Eslem Uyanık, lise yılları boyunca hayalini kurduğu aşçılık tutkusuna üniversitede Rus Dili ve Edebiyatı okuyarak ara verdikten sonra yeniden geri dönmüştü. Eslem Uyanık, yaz aylarında Alaçatı'da kış aylarında ise Kartalkaya'da çalışıyordu.
Kayseri'yi yasa boğdu
Uyanık'ın ölüm haberi başta yakınları olmak üzere Kayseri'yi yasa boğdu.