Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni açıklama

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Ne kadar sorusu gündemdeki yerini koruyor.

Seçime günler kala hükümet kamu işçilerin maaşlarında yüzde 45 artış yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sendika temsilcileri ile birlikte yaptığı açıklamada milyonlarca çalışanın merak ettiği asgari ücrete ara zam konusunda da önemli bir açıklamada bulundu.

Yeniden Temmuz ayını işaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrete ara zam yapılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı; "Asgari ücret artışından memur ve emekli maaş zammına bu konuda yılbaşında gerçekleştirdiğimiz çalışmaların devamını getireceğiz. Temmuz ayı için bu doğrultuda enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıklarımız var. Bilhassa memurlarımız müsterih olsunlar. Onların haklarını teslim etmek ayrıca bizim boynumuzun borcudur."

Asgari ücret ne kadar?

Asgari ücrete Aralık 2022'de artış yapılmıştı.

Asgari ücret 2023'de brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlenmişti. Asgari ücretin işverene maliyeti aylık maliyeti 11 bin 759 lira 40 kuruş oldu.