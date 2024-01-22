Asgari ücretlinin sıfır otomobil sahibi olma süresi 15 ay daha uzadı

Türkiye'de sıfır otomobil sahibi olmak için Temmuz 2023 sonrasında 32 ay yetiyordu. Yüzde 49 yükselen asgari ücret karşısında en ucuz otomobili almak için 47 asgari ücret gerekiyor.

Artan asgari ücrette diğer taraftan enflasyonu katlarken, sorunlar artmaya başladı. Türkiye’nin en çok satan otomobilinin fiyatı Ocak 2023’te 376 bin 900 lira iken Ocak 2024’te 815 bin liraya ulaştı. Yani bu süreçte yüzde 116’lık bir artış görüldü. Fakat asgari ücret onun yarısı kadar bile artamadı.

Karar gazetesinin haberine göre; Temmuz 2023’te bile 11 bin 402 lira olan asgari ücret 2024 için 17 bin 2 lira olarak belirlendi. Bu tablo karşısında en ucuz otomobile bile ulaşmak birkaç adım daha öteye gitti.

2023 yılında asgari ücretli bir çalışanın yemeden içmeden, hiçbir şey ödemeden 32 ayda alabildiği en ucuz sıfır otomobil için 2024’te 47 ay çalışması gerekiyor. Yüzde 50’ye yakın asgari ücret artışına rağmen en ucuzuna bile ulaşmanın süresi 15 ay daha ötelendi.

Bu bir yıllık süreçte asgari ücret yüzde 49 arttı. En ucuz otomobilin fiyatı yüzde 116 yükseldi. Enflasyon yüzde 57,6’dan yüzde 42’ye düştü fakat otomobilde fiyatı belirleyen Euro kuru 20 liradan 33 liraya çıktı. Yani kur farkı sadece yüzde 65.

Ayrıca otomobil alımında büyük etki eden kredilerde de faiz oranları katlandı. Yüzde 9 olan politika faizi yüzde 42,5’e çıktı. Bu hem kredi oranlarını hem de sıfır araç satışında hızı kesti. Düşük faiz döneminde kredili otomobil alma oranı yüzde 70-80 seviyelerindeyken sektör temsilcileri şu an yeni araç alımının yüzde 10-15’inin bu faiz oranındaki kredilerle olduğunu söylüyor. Bu süreçte yeni otomobili şimdilik sadece nakdi olanlar alabiliyor.