Aslı Baykal'dan olay İBB operasyonu sözleri! Bu soruşturmalar ülkenin zararına değil çok yararına

CHP'nin merhum genel başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aralarında bulunduğu 100 isme yönelik başlatılan operasyona ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Baykal, İmamoğlu ve ekibinin gözaltıların olacağını ön görerek apar topar tek kişilik bir önce seçimle vatandaşı adalet ile karşı karşıya getirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Baykal, "Bize düşen Türk adaletine güvenmek ve soruşturmaların sonucunu beklemek. CHP'ye düşen güzel bir takvim belirleyip tertemiz bir kurultay yapmak, Atatürk'e gerçekten bağlı bir kadro ile yoluna devam etmek." ifadelerini kullandı.

Aslı Baykal, sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı;

Bugünkü gözaltılar üst üste darbeler gibi görünüyor ama muhtemelen bekletildi bile diploma soruşturmasını etkilememek için.

İmamoğlu'nun CHP üzerindeki etkinliği düşünülünce bu etki nereden kaynaklanıyor ne ile besleniyor diye düşünmemek mümkün değil.

Çok gereksiz, tek kişilik, apar topar bir önseçim yapılma sebebi bu gözaltıların olacağını bilmek ve vatandaşı adalet ile karşı karşıya getirmek idi.

Bu soruşturmalar ülkenin zararına değil çok yararına ve temiz siyaset için büyük adımlar.

Bize düşen Türk adaletine güvenmek ve soruşturmaların sonucunu beklemek.

CHP'ye düşen güzel bir takvim belirleyip tertemiz bir kurultay yapmak, Atatürk'e gerçekten bağlı bir kadro ile yoluna devam etmek.