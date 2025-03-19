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CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı İmamoğlu gözaltında: Partinin ön seçim süreci devam edecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 100 kişi sabahın erken saatlerinde gözaltına alındı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci sosyal medya hesabından CHP'nin ön seçime gideceğini, takvimin işlemeye devam edeceğini belirtti.

Haber Merkezi
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CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı İmamoğlu gözaltında: Partinin ön seçim süreci devam edecek
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İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu’na bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. İmamoğlu ve İmamoğlu’na yakın çok sayıda isim gözaltına alındı.

CHP'de düzenlenecek bir sonraki genel seçim için cumhurbaşkanı adayı olacak ismin, "ön seçim" yöntemiyle belirlenmesi kararı alınmıştı. 23 Mart Pazar günü CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, yaklaşık 1,5 milyon parti üyesine sorularak belirlenecek. İmamoğlu, CHP'nin tek cumhurbaşkanı aday adayı.

Ön seçim olacak mı?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci sosyal medya hesabından CHP'nin ön seçime gideceğini, takvimin işlemeye devam edeceğini şu sözlerle belirtti. 

"23 Mart 2025 tarihinde gerçekleştireceğimiz Cumhurbaşkanı Adayı Örgüt Denetiminde Önseçim sürecimize bir adım geri atmadan devam ediyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisi’ni ve demokrasiye inanan milyonları ablukaya almalarına, kurdukları tezgaha, darbe girişimine boyun eğmeyeceğiz."

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