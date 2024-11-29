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Atama kararları Resmi Gazete'de! 6 ilin emniyet müdürü değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre Bingöl, Bilecik, Isparta, Şanlıurfa, Ordu, Iğdır Emniyet Müdürlüklerine atama yapıldı.

Haber Merkezi
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Atama kararları Resmi Gazete'de! 6 ilin emniyet müdürü değişti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama ve görevden almalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, Iğdır İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya, görevden alındı.

6 ilin emniyet müdürlüklerine yapılan atamalar ise şöyle:

- Bilecik İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne

- Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne Hakan Yılmaz

- Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne

- Ordu İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne,

- Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne Ahmet Acar,

- Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne Niyazi Turgay, atanmıştır.

DDK üyeliklerine atama

Devlet Denetleme Kurulu üyeliklerine Cengiz Aydın, Semih İsa Çamurtaş ve Osman Öztürk atandı.

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