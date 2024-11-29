Atama kararları Resmi Gazete'de! 6 ilin emniyet müdürü değişti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre Bingöl, Bilecik, Isparta, Şanlıurfa, Ordu, Iğdır Emniyet Müdürlüklerine atama yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama ve görevden almalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bingöl İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, Iğdır İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya, görevden alındı.
6 ilin emniyet müdürlüklerine yapılan atamalar ise şöyle:
- Bilecik İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne
- Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne Hakan Yılmaz
- Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne
- Ordu İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne,
- Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne Ahmet Acar,
- Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne Niyazi Turgay, atanmıştır.
DDK üyeliklerine atama
Devlet Denetleme Kurulu üyeliklerine Cengiz Aydın, Semih İsa Çamurtaş ve Osman Öztürk atandı.