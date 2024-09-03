Ataşehir Belediyesi öğrencilere kırtasiye ve beslenme yardımı yapacak

Ataşehir Belediye Meclisi eylül ayı toplantılarının birinci birleşimi düzenlendi. İki aylık bir aradan sonra gerçekleşen ilk oturumu yöneten Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, çeşitli konularda bilgilendirmede bulundu.

Depreme karşı hazırlık çalışmaları hakkında konuşmasına başlayan Başkan Adıgüzel, “Depremle mücadele edemeyiz ancak depreme karşı hazırlıklı olabiliriz. Bu çerçevede; İstanbul Valiliği, AFAD ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 28 başlıkta analizlerimizi tamamladık, Ataşehir’in tüm mahalleleriyle ilgili olarak analizler yaptık. Deprem anında hangi yolların kapanacağından, nerelerde yangın riskinin oluşacağına kadar bütünlüklü bir analizi ortaya koyduk. Şu anda 3 mahallemizde bulunan, arama kurtarma ekipmanlarını içeren konteynerlerden tüm mahallelerimize yerleştirmeyi planlıyoruz. Güçlü bir Afet Koordinasyon Merkezimiz var. Türkiye’nin neresinde bir afet olayı yaşansa Ataşehir Belediyesi Kurtarma Ekipleri hemen harekete geçiyor” dedi. Mahallelerin imar planlarına değinen Başkan Adıgüzel, “Bu konuda gündemimiz çok yoğun. Aşık Veysel ve Mustafa Kemal mahallelerimizin 1/5000 ölçekli imar planları şu an İBB’de askıya çıkmış durumda. Biz de, Büyükşehir Belediyemizle birlikte Ataşehir Sivil Toplum Merkezimizde danışma masaları oluşturduk. Burada vatandaşlarımıza gerekli bilgilendirmeler yapılıyor.” açıklamasında bulundu.

"Annelerin mahcubiyet yaşamalarını istemiyoruz"

Konuşmasının devamında okullarda yeni eğitim - öğretim döneminin başlangıcına vurgu yapan Başkan Adıgüzel, “Ataşehir Belediyesi olarak elimizden geldiğince okullardaki yeni eğitim - öğretim yılı hazırlık çalışmalarına destek olmaya çalışıyoruz. Okulların boya ihtiyaçlarının giderilmesine destek oluyoruz ayrıca okullarda temizlik çalışmaları başlattık. İhtiyaç sahibi çocuklarımız için kırtasiye desteklerimiz olacak. Bunu şeffaf bir şekilde gerçekleştiriyor olacağız. Aynı zamanda bir hazırlığımız daha var, ilkokul çağındaki ihtiyaç sahibi çocuklarımızın daha iyi beslenebilmeleri ve gelişimlerine katkı sağlamak için onlara bir beslenme desteği vermek istiyoruz. Annelerin, çocuklarının çantasına beslenme koyamadıkları için mahcubiyet yaşamalarını istemiyoruz. Her anne, ‘çocuğumun beslenmesi hazır, Ataşehir Belediyesi burada bizi unutmadı’ diyebilsin istiyoruz.” şeklinde konuştu.

"Bir toplumun huzurunun temeli barıştır"

1 Eylül Dünya Barış Günü’ne yönelik mesaj veren Başkan Adıgüzel, “Başta Filistin halkı olmak üzere, dünyanın neresinde olursa olsun savaşlardan zarar gören tüm halkların yanında olduğumuzu belirtmek isterim. Dünyanın neresinde bir savaş ve çatışma varsa biz bunun sonuna kadar karşısındayız. Ancak savaş ve çatışmaların durmasıyla barış hemen hayata geçmiyor. Barışın hayata geçebilmesi için birbirimize saygıyla yaklaşmamız gerekiyor. Birbirimizin farklılıklarını kabul edip, sevgiyle, hoşgörüyle, adaletle ve eşitlikle davranırsak, barışı bir yaşam biçimi haline getirmiş oluruz. Bir toplumun huzurunun temeli barıştır. Biz de Ataşehir Belediyesi olarak; gerek çevreyle ilgili olsun, gerek sosyal veya kültürel konularla ilgili olsun, yaptığımız projelerde ülkemizde barışa ve kardeşliğe katkı sağlayacak adımlar atmaya çalışıyoruz.” dedi.