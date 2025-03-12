Ataşehir'de bir AVM'de yangın çıktı
İstanbul - Ataşehir'de tadilat nedeniyle boşaltıldığı öğrenilen AVM'de yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındığı öğrenildi.
İstanbul - Bakırköy'e bağlı Ataşehir'de bir alışveriş merkezinde yangın çıktı.
Tadilat nedeniyle boşaltıldığı öğrenilen AVM'de çıkan yangın, kısa sürede binaya yayıldı.
AVM binasından yükselen siyah dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangının itfaiye ekiplerince kontrol altına alındığı öğrenildi. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Polis ekipleri, yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.