İddia: Atatürk Havalimanı saldırısı sanıklarından 6'sı tahliye edildi

İddiaya göre Yargıtay, Atatürk Havalimanı'nda IŞİD tarafından düzenlenen 45 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili davada 46 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 2 bin 604 yıl hapis cezası alan 6 sanıktan 5'i hakkında tahliye kararı verdi.

2018 yılında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi saldırıyı planlamakla suçlanan 6 sanığa "anayasayı ihlal" ve 45 kişi "tasarlayarak öldürme" suçlarından 46 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. 1 sanık ise "örgüt üyeliği" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Gazeteci Alican Uludağ'ın aktardığına göre, sanıkların temyiz başvurusunu 12 Aralık'ta görüşen Yargıtay 3. Ceza Dairesi, kararı bozdu.

Kararda, 46 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası "hakkaniyete uygun ve adil bulunmadı", fazla ceza verildiği öne sürüldü.

Yargıtay ayrıca müebbet hapis cezası alan 5 sanıkla, 12 yıl ceza verilen sanıkların tahliyesine hükmetti. Cezayirli sanık hakkındaki kararı da bozan daire, tutukluk halinin devamını kararlaştırdı.

DMM'den açıklama geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Atatürk Havalimanı'nda 45 kişinin katledildiği davada terör örgütü DEAŞ üyeleri tahliye edildi." haberinin çarpıtmalara sebebiyet verdiğinin tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu haberlerin kamuoyunda "terör saldırısının failleri serbest bırakılmış" gibi bir algıya neden olduğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Tahliye edilen söz konusu 6 sanık 8 yıldır tutuklu olup, saldırının faili değillerdir. Bu kişiler, örgüt üyeliği, örgütün finansı gibi suçlardan yargılanmaktadırlar. 6 sanığa isnat edilen suçlar yönünden tutuklu kaldıkları süreler verilecek cezaları karşılama ihtimali bulunduğundan tahliyelerine karar verilmiştir."

Ne olmuştu?

Atatürk Havalimanı'na 28 Haziran 2016'da, 3 kişi tarafından saldırı düzenlenmişti. Dış hatlar terminali girişine gelen 3 IŞİD üyesi uzun namlulu silahlarla ateş açmıştı. Polislerin karşılık vermesinin ardından saldırganlar üzerlerindeki bombaları patlamıştı. Saldırıda 45 kişi hayatını kaybetmiş, 236 kişi de yaralanmıştı.

Saldırının emrini verdiği iddia edilen Ahmet Çatayev, Gürcistan'da 22 Kasım 2017'de düzenlenen operasyonda öldürülmüştü.