Atatürk sokak köpeği sorununu nasıl çözdü? Prof. Dr. İlber Ortaylı anlattı

Sokak köpekleri ile ilgili yasa tasarısı Meclis'te tartışmaları da beraberinde getiriyor. Peki bu sorun yeni mi? Daha önce de 1932 yıllarında Atatürk döneminde baş gösteren, kuduz vakalarına nasıl çözüm alındı? Kuduz vakalarını önlemek için atatürk ne yaptı? Yanıtını Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı açıkladı.

Sadece günümüzün sorunu değil. Başıboş sokak köpeği sorunu. Osmanlı'dan bugünlere uzanan bir tartışma söz konusu. Osmanlı'da uygulanan yöntemler Cumhuriyet döneminde de farklılık kazandı. Başıboş sokak köpeği sorununu çözmek için çeşitli adımlar atıldı. İtlaf gündeme geldi. Öyle ki konu TBMM'de konuşuldu, tartışıldı. Sonrasında ise o tarihi karar çıktı.

Atatürk döneminde 13 Haziran 1932 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan genelgeye göre “sahipsiz ve maskesiz dolaşan köpeklerin itlaf edilmesi" kararlaştırıldı. Gerekçe olarak kuduz riski gösterildi. Konu yüzyıllardır tartışıldı. Nasıl çözüleceği her dönem farklılık gösterdi.

"Bu konuda çok istismar var"

Sadece çevreye değil özellikle savunmasız çocuk ve yaşlılara saldırılar da konuyu yeniden gündeme getirdi. Peki çözüm ne? Tarihten bu yana bu soruna kalıcı çözüm nasıl olacak? Soruyu cevaplayan Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, "İstanbul sokakları köpek doluydu ama köpeklerle insanlar arasında da garip bir uzlaşma söz konusuydu gelen seyyahlar yazıyor. Bugün için bu konuda çok istismar var. 70'lerden sonra cins köpek akımı geldi önüne gelen alıyor canı sıkılınca atıyor. Koca koca adamlar kadınlar alıyor canı sıkılınca atıyor ve bunlar birbirleriyle çeteleşiyorlar. Aç kalınca her şeyi yapıyorlar bir kere her şeyden evvel ormanların kendi faunasını tahribe başladılar" dedi.

"Meclis'teki manzara rahatsız ediciydi"

Meclis'te geçtiğimiz gün yaşanan manzaranın rahatsız edici olduğunu belirten Proıf. Dr. Ortaylı, "Yok ben ilericiyim hayvanseverim yok ben de bilmem ne severim. Meclis'teki dünkü manzara rahatsız edici seyretmeye bile tahammül edemedim. Tabi bu çeteleşen köpekler çocuğa ihtiyara saldırıyor onu bunu bırak tehlike hastalıklar vs. bir şekilde kontrol edilecek. Tabii ki kısırlaştırılacak. Bu belediyeler işleri yapmadıkça böyle kavga çıkartıyorlar. bu bunların adeti. Gerçekten hasta olan ıslah olmayacak kuduz taşıyanlar tespit edilir onun için bir uyutma söz konusu olabilir" değerlendirmesinde bulundu.