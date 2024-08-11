Atlı Köşk ihalesi iptal edildi: Avukat 200 milyon lirayı ödemedi

Sevilay Sabancı Çınar, Atlı Köşk üzerindeki 1/48 oranındaki payını 24 Temmuz 2024 tarihinde 31 milyon 250 bin liradan satışa sundu.

Hisseye 183 teklif verilmesinin ardından, 31 Temmuz’da Çınar’ın azlettiği eski avukatı Haldun Hulki Gürcan, 200 milyon lira teklifle açık artırmayı kazandı.

Hisseyi satın alan Gürcan’a, 200 milyon lirayı 7 gün içinde ödemesi koşulu getirilmişti. Ancak, İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi, Gürcan’ın belirlenen süre içerisinde ödemeyi gerçekleştirmemesi nedeniyle Atlı Köşk’ün ihalesinin iptaline karar verdi.

Sevilay Sabancı Çınar’ın Atlı Köşk’teki hissesinin ihalesi, ilk açık artırmadaki şartlar çerçevesinde tekrar yapılacak.

Sabancı Ailesi: Köşk müze vasfı devam edecek

Öte yandan Sabancı Ailesi, Sevilay Çınar'ın Atlı Köşk'teki hissesini bir ilan sitesinde satışa çıkarmasına ilişkin avukatları aracılığıyla açıklama yayınlamıştı. Açıklamada “Sevilay Çınar’ın Atlı Köşk’ün itibarına zarar vermeye yönelik manipülatif açıklamalarına dayalı olduğunu üzülerek görmekteyiz” ifadesi yer verilerek şöyle denilmişti:

"Atlı Köşk’ün 47/48 oranında hissedarı Hacı Ömer Sabancı Holding’dir ve taraflar arasında ortaklığın giderilmesine yönelik yargı süreci devam etmektedir. Köşkün müze vasfı ise kesintisiz devam etmektedir ve edecektir.

Yargı süreci devam ederken, ülkemiz için bu kadar kıymetli bir değerin alelade bir satışa konu edilmesi mümkün olmadığı gibi, söz konusu internet sitesine konulan ilanlar da hukuka aykırıdır.

Bu nedenle Atlı Köşk’ün itibarına zarar vermeye yönelik bu tür iddialara itibar edilmemesi ve gereken hassasiyetin gözetilmesini rica ederiz."