AVM'de metrelerce yükseklikten düşen genç hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, yemek katının balkonuna çıkan bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle metrelerce yükseklikten AVM'nin tabelasının üstüne ardından da yola düştü. Genci görenler vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirirken, olay yerinde büyük panik yaşandı. İsminin C.D. olduğu öğrenilen 23 yaşındaki ağır yaralı genç, hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri ise çevreyi güvenlik şeridiyle kapatırken, AVM'ye girişlere bir süre izin verilmedi. İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen gencin hastane hayatını kaybettiği öğrenildi.

Gencin son anlarını gördüğünü söyleyen Halil Nehir isimli vatandaş, “Yukarıda alışverişe çıktım, bir şeyler alacaktım. Önümde biri kafasını sallayarak yemek katına çıktı. Önümde gidiyordu. Ben de balkona gideyim dedim. O da balkona gitti ve direkt atladı hiç düşünmeden" dedi.

“Önce tabelanın üstüne, oradan da aşağı düştü”

Olayın bir başka tanığı olan Mekan Çelik ise, “Dükkanın önündeydim, sandalyede oturuyordum. Arkadaşlarla sohbet ediyorduk. Yukarıda birdenbire mont gibi bir şey düştü. Baktım bir çocuk aşağı düştü. Önce tabelanın üstüne, oradan da aşağı düştü. Belki bir şey yaparız diye herkes başına toplandı” diye konuştu.



Öte yandan, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından AVM'ye girişler yeniden açıldı. Polis, C.D.'nin düşme nedenini araştırıyor.