Avrupa Konseyi’nin Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası (ELoGE) başvuruları başladı

İyi yönetişim; belediyelerin vatandaşlar açısından daha güvenilir hale gelmesinde, daha bütünsel, kapsayıcı ve etkin şekilde faaliyet yürütmesinde her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası, belediyelerde iyi yönetişim kültürünü güçlendirmeyi ve 12 iyi yönetişim ilkesinin yerel yönetimlerin her kademesinde benimsenmesini hedefliyor. Türkiye’de üçüncü kez verilecek olan Marka, bir yıl boyunca geçerli olup yerel yönetimlerde iyi yönetişim kültürünün sembolü olarak kabul ediliyor. Markanın sağladığı iyi yönetişim kalitesi belediyelerin kendi yetki ve kaynaklarıyla mümkün olan en fazla kamu yararını üretme imkanını sunması açısından değer taşıyor.

Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası (ELoGE) nedir?

Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası (ELoGE-European Label of Governance Excellence), iyi yönetişim ilkelerine uygun hareket eden ve bu anlayışı sürekli olarak geliştirmeyi taahhüt eden belediyelere verilen bir markadır. Avrupa Konseyi tarafından geliştirilen Marka, 12 iyi yönetişim ilkesine dayanarak, kamu kurumlarında iyi yönetişim kültürünü yaygınlaştırmayı, kalite standartları oluşturmayı ve yenilikçi uygulamaları teşvik ederek güçlendirmeyi amaçlar.

ELoGE çerçevesi, 12 ilke ve 97 gösterge ile farklı ülkelerde uygulanabilecek bir esneklik sunar. Bu göstergeler aracılığıyla her yıl iyi yönetişim ölçülmekte ve sürekli gelişim sağlanmaktadır. Kurumları iyi yönetişimde mükemmelliğe davet eden Marka, iç işleyişi sürekli iyileştirmenin önünü açıyor ve yerel yönetimlerde bu 12 ilkenin hayata geçirilmesine katkı sağlıyor. Söz konusu ilkeler; katılım, temsiliyet, adil seçimler, duyarlılık, etkililik ve verimlilik, açıklık ve şeffaflık, hukukun üstünlüğü, etik davranış, yetkinlik ve kapasite, yenilik ve değişime açıklık, sürdürülebilirlik ve uzun vadeli yönelim, sağlam mali yönetim, insan hakları, kültürel çeşitlilik ve sosyal kaynaşma ile hesap verebilirlik olarak sıralanıyor.

Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası 2022’de Türkiye’nin de dahil olmasıyla 46 Avrupa ülkesinin 23’ünde verilmeye başlandı. Türkiye’de 2022 yılında Sultanbeyli ve Şişli Belediyeleri markayı kullanma hakkını ederken, 2023 yılında ise Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası’nı; Ankara Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Bağcılar, Gebze, Sultanbeyli ve Şişli Belediyeleri aldılar.

Belediyelerin marka alma süreçlerinde Argüden Yönetişim Akademisi tarafından Türkiye'ye özgün olarak geliştirilen Entegre Belediye Yönetişim Modeli©’nden faydalanıldı. Belediyeler, markayı kullanma hakkını kazanmak üzere yaptıkları başvurudan sonra, 12 iyi yönetişim ilkesini ve 97 göstergeyi göz önüne alarak öz değerlendirme yaptılar; tespit edilen gelişim alanlarında ilerleme kaydetmek için derin mülakatlar, anket, çalıştay ve eylem planı gibi araçlar kullandılar.