Avukat Feyza Altun açıkladı: Dilan Polat ve Engin Polat para teklif etti

Avukat Feyza Altun, haklarında açılan kara para aklama ve vergi kaçırma soruşturmasından sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan Polat ve Engin Polat davasıyla ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

Halk TV'de bir programa katılan Feyza Altun, Dilan ve Engin Polat çiftinin kendisine para teklif ettiğini söyledi.

Ünlü avukat, "Polatgillerden para teklif edildi. 'Oluru nedir?' niye soruldu. 'Kocasının fabrikaları olmadığını söylesin. Ben de konuyu kapatayım' dedim. Söylemedi ben de devam ettim" açıklamasını yaptı.