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Avukatı duyurdu: Lütfü Savaş, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptal edilmesi için de dava açacak

Ankara'da 4-5 Kasım 2023'te gerçekleşen CHP kurultayının iptali talebiyle açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşma, 26 Mayıs'a ertelendi. Lütfü Savaş'ın avukatı Onur Yusuf Üregen, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultay'ının da iptal edilmesi için dava açacaklarını belirtti.

Haber Merkezi
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Avukatı duyurdu: Lütfü Savaş, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptal edilmesi için de dava açacak
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CHP'den ihraç edilen eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile delegeler Yılmaz Özkanat, Hatip Karaaslan ve Kamile Bahar Önal’ın, 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı'nın iptali ve yetkili kurullarının görevden uzaklaştırılması talebiyle ayrı mahkemelerde açtığı ve Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirilen davanın ilk duruşması görüldü.

Duruşma ertelendi

Duruşma, YSK’ya yapılan başvuruların ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında kurultaya ilişkin devam eden soruşturmanın sorulması için 26 Mayıs'a ertelendi. 

"Haftaya bir iptal davası daha açacağız"

Lütfü Savaş'ın avukatı Onur Yusuf Üregen, duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Herhangi bir karar bu aşamada beklenmiyordu. Çünkü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürütmekte olduğu bir dosya var. Savcılık dosyasında henüz bir iddianame oluşmadı. O savcılık dosyasının bekletilmesine ve bir sonraki duruşmaya kadar soruşturma dosyasının celbi için müzekkere yazılmasına mahkeme karar verdi.

Bunun dışında, 21. Olağanüstü Kurultay ile ilgili YSK'ya yapılan bir başvuru vardı; onun için de bir yazı yazılmasına karar verildi. Mahkeme duruşmayı erteledi, herhangi bir karar şimdilik yok. 21. Olağanüstü Kurultay için de bir iptal davası açacağız, muhtemelen haftaya onun hakkında bir dava açacağız."

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