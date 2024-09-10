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Aydın'da 3 ton 980 kilogram sahte zeytinyağı ele geçirildi

Aydın'da, 3 ton 980 kilogram sahte zeytinyağı ele geçirildi, şüpheliye 680 bin lira idari para cezası kesildi.

Haber Merkezi
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Aydın'da 3 ton 980 kilogram sahte zeytinyağı ele geçirildi
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Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler ilçesinde M.E'nin evine operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 ton 980 kilogram zeytinyağına el konuldu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, yağların sahte olduğu tespit edildi.

Ürünleri satmak üzere Bursa ve İstanbul'a göndereceği belirtilen şüpheliye 680 bin lira idari para cezası uygulandı.

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