Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına 3 sivil ve 1 komiser daha gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından dün yapılan açıklamada, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin açılan davanın sanıklarından Serdar Sertçelik'in ifadesinde geçen iddialarla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yapan 4 kamu görevlisi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirilmişti.

Bu açıklamanın ardından bu sabah yapılan açıklamada, "Serdar Sertçelik'in yurt dışına kaçırılmasıyla ilgili 3 sivil ile 1 komiser gözaltına alınmıştır" denildi.