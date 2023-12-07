AYM'nin Can Atalay'ın ikinci başvurusunu görüşeceği tarih belli oldu

Atalay'ın avukatları, "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı, adil yargılanma hakkı ve kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının" ikinci kez ihlal edildiğinin tespiti ve bu ihlallerin ortadan kaldırılması talepleriyle AYM'ye yeniden başvurmuştu.

AYM, Gezi Parkı Davası'nda hakkında 18 yıl hapis cezası kararı verilen TİP'li vekil Can Atalay'ın bireysel hak ihlali başvurusunu 25 Ekim'de görüşmüş, Atalay'ın "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği haklarının ihlal edildiğine" oy çokluğu ile karar vermişti.

Yargıtay'ın AYM üyeleri hakkındaki suç duyurusu

AYM kararının dikkate alınarak Atalay'ın serbest bırakması istenen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesiise dosyayı Yargıtay'a göndermiş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı konunun 3. Ceza Dairesi tarafından değerlendirilmesi gerektiği yönünde mütalaa vermişti. Daire ise AYM'nin kararına uyulmamasına hükmedip Atalay hakkında ihlal kararı veren Yüksek Mahkeme üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

AYM'nin ilk ihlal kararının 27 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanan gerekçesinde, "Anayasa Mahkemesi'nce başvurucu hakkında tespit edilen hak ihlallerinin sonlandırılmasına ve sonuçlarının ortadan kaldırılmasına yönelik olarak; yeniden yargılamanın başlaması, mahkûmiyet hükmünün infazının durdurulması ve ceza infaz kurumundan tahliyesinin sağlanması, başvurucunun hükümlü statüsünün sona erdirilmesi, yeniden yargılamada durma kararı verilmesi işlerinin yerine getirilmesi zorunludur" denildi.

Tepkilerin ardından Yargıtay açıklama yapmıştı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin AYM üyeleri hakkındaki suç duyurusu başta Türkiye Barolar Birliği ve il baroları olmak üzere tepkilere neden oldu.

Tepkilerin ardından Yargıtay Başkanlığı da, "Anayasa Mahkemesi'nin, bireysel başvuru incelemelerinde zaman zaman anayasal ve yasal sınırları aşarak Yargıtay ve Danıştay uzman dairelerince geliştirilen yerleşik içtihatları ters yüz edecek, hukuk sistemini kaosa sürükleyecek şekilde kararlar alması, kesin hüküm etkisini tamamen devre dışı bırakılmasına neden olmaktadır… Bizatihi Anayasayı korumak amacıyla kurulan Anayasa Mahkemesi, tartışmalara konu olan davada, anayasa koyucunun iradesini yok sayarak Anayasa'nın 83'üncü maddesindeki atıf nedeniyle somut olaya uygulanması gereken 14'üncü maddesini işlevsiz bırakmıştır” açıklamasını yaptı.