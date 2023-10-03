Ayşenur Arslan ifade verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Ayşenur Arslan'ın katıldığı televizyon programında Ankara'daki terör saldırısına ilişkin sözleri nedeniyle soruşturma başlattı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, katıldığı televizyon programında, 1 Ekim'de Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü önünde düzenlenen terör saldırısıyla ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle Arslan hakkında "terör örgütü propagandası yapma" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlamalarından resen soruşturma başlattı.

Adliyeye getirildi

Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulmasına karar verilen Arslan, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin nezaretinde mevcutlu olarak Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Burada cumhuriyet savcısına ifade veren Arslan, programdaki sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi.

Terörü meşru gösteren ifadeler kullanmasının mümkün olmadığını söyleyen Arslan, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından adliyeden ayrılan Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Biz gazeteci olarak sorularımızı sorarız bazen de böyle o soruların niye sorulduğunu anlatmak zorunda kalabiliriz. Anlattığımı zannediyorum." dedi.