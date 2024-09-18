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Ayşenur Ezgi Eygi'nin otopsi raporu sonuçlandı! Hepsi vücudundan çıktı

Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin otopsi raporuna ortaya çıktı. Eygi'nin vücudunda 6 adet yabancı metalik cisim bulundu.

Haber Merkezi
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Ayşenur Ezgi Eygi'nin otopsi raporu sonuçlandı! Hepsi vücudundan çıktı
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7 Ekim'den beri Gazze'deki saldırılarına devam eden İsrail, önceki hafta Türk-ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'yi katletmişti.

Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında İsrail askerlerinin ateş açması sonucu başından vurularak ağır yaralanan ve hastanede yaşamını yitiren Ayşenur Ezgi Eygi'nin İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi incelemesi tamamlandı.

TRT Haber'in haberine göre, Şehit Eygi'nin uzak mesafeden yapılan atışla hedef alındığı belirlendi, vücudunda 6 adet yabancı metalik cisim bulundu.

Ne olmuştu?

İsrail, Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Eygi'nin cenazesi, 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilmişti.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

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