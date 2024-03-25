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Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 25 Mart 2024 son dakika depremler

En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 25 Mart 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 25 Mart tarihli son depremler listesi...

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Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 25 Mart 2024 son dakika depremler
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Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin, dalgalar halinde yayılarak yeryüzünü sarsmasına deprem denir. Deprem, toprak üzerindeki yapıları yıkarak can kayıplarına yol açacak kadar şiddetli olabilir.

Bugün bilimsel olarak depremlerin etkilerinden korunmamızı sağlayacak bilgi ve araçlara sahibiz. Buna rağmen depremler, Türkiye dahil birçok ülkede can ve mal kaybına neden olmaya devam etmektedir. Bunun temel nedeni, kentleşme ve yapılaşmada temel ilkelere uyulmamasıdır.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 25 Mart son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.03.25 12:51:28  39.1462   41.7015        5.0      -.-  2.4  -.-   UNALDI-VARTO (MUS)                                İlksel

2024.03.25 12:28:57  36.2372   28.2875        5.0      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.03.25 12:27:53  37.3730   28.0578        0.0      -.-  1.9  -.-   TURGUT-YATAGAN (MUGLA)                            İlksel

2024.03.25 12:16:13  36.2282   33.7003        0.0      -.-  1.1  -.-   ISIKLI-SILIFKE (MERSIN)                          

2024.03.25 12:00:27  39.1563   28.9747        9.2      -.-  1.8  -.-   NASA-SIMAV (KUTAHYA)                              İlksel

2024.03.25 11:51:34  37.8792   36.6522       10.2      -.-  2.9  -.-   TEKIR-(KAHRAMANMARAS)                             İlksel

2024.03.25 11:16:17  36.4147   36.2843       10.0      -.-  1.7  -.-   TOPBOGAZI-KIRIKHAN (HATAY)                        İlksel

2024.03.25 11:09:33  38.1392   38.4603        5.7      -.-  3.3  3.2   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                            İlksel

2024.03.25 10:45:21  41.4508   31.8492       10.1      -.-  2.3  -.-   GELIK-(ZONGULDAK)                                 İlksel

2024.03.25 10:37:05  36.4080   36.2833       10.1      -.-  2.0  -.-   GULOVA-KUMLU (HATAY)                              İlksel

2024.03.25 10:30:56  37.0310   29.0310       16.8      -.-  1.9  -.-   KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)                          İlksel

2024.03.25 09:51:58  40.3425   37.3537        5.4      -.-  2.0  -.-   BOSTANKOLU-RESADIYE (TOKAT)                       İlksel

2024.03.25 09:51:52  37.0457   29.0343       17.5      -.-  1.9  -.-   KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)                          İlksel

2024.03.25 09:09:06  37.0363   29.0267       18.5      -.-  1.9  -.-   KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)                          İlksel

2024.03.25 08:59:18  37.6607   35.4570        6.4      -.-  2.3  -.-   KUP-ALADAG (ADANA)                                İlksel

2024.03.25 08:31:40  36.9817   29.0448       14.5      -.-  1.6  -.-   NARLI-DALAMAN (MUGLA)                             İlksel

2024.03.25 07:26:18  38.1335   38.3878        5.0      -.-  2.1  -.-   SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)                      İlksel

2024.03.25 07:01:33  37.0517   29.0278        3.2      -.-  2.0  -.-   KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)                          İlksel

2024.03.25 06:53:25  38.0648   37.6368        5.0      -.-  2.3  -.-   BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel

2024.03.25 06:43:20  37.0367   29.0398        6.1      -.-  2.7  -.-   KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)                          İlksel

2024.03.25 06:19:31  38.0663   37.2653       16.6      -.-  2.0  -.-   GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.03.25 06:18:02  37.0420   29.0138        3.1      -.-  2.2  -.-   KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)                          İlksel

2024.03.25 05:27:46  39.1548   28.9993        9.5      -.-  1.9  -.-   HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA)                     İlksel

2024.03.25 05:23:33  39.1537   29.0055        6.3      -.-  2.0  -.-   HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA)                     İlksel

2024.03.25 05:04:43  37.0577   29.0020        4.0      -.-  3.9  3.8   KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)                          İlksel

2024.03.25 04:33:16  39.1512   29.0248        9.9      -.-  1.6  -.-   AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA)                      İlksel

2024.03.25 04:26:48  38.5613   37.3578        8.6      -.-  1.3  -.-   KURUDERE-DARENDE (MALATYA)                        İlksel

2024.03.25 04:22:28  37.4943   38.5597        5.4      -.-  1.6  -.-   DOYUMLU-(SANLIURFA)                               İlksel

2024.03.25 03:51:14  38.4842   39.2300        5.4      -.-  1.4  -.-   ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)                          İlksel

2024.03.25 03:31:20  38.2522   30.9248        3.8      -.-  2.1  -.-   YUKARITIRTAR-YALVAC (ISPARTA)                     İlksel

2024.03.25 03:21:12  37.0420   28.2675        9.8      -.-  1.0  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2024.03.25 02:56:27  38.7040   39.8948        5.0      -.-  2.7  -.-   KAPIACMAZ-KOVANCILAR (ELAZIG)                     İlksel

2024.03.25 01:49:57  37.3187   37.0853        5.2      -.-  1.7  -.-   OSMANDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.03.25 01:19:04  36.1953   36.0507       21.8      -.-  1.1  -.-   AVCILAR-SAMANDAG (HATAY)                          İlksel

2024.03.25 01:08:27  37.4363   36.9770        5.0      -.-  1.2  -.-   KOCALAR-(KAHRAMANMARAS)                           İlksel

2024.03.25 00:47:41  38.1467   38.5050        5.0      -.-  1.9  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                            İlksel

2024.03.25 00:39:39  36.5813   36.6943       10.6      -.-  1.5  -.-   TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI                      İlksel

AFAD 25 Mart son depremler listesi

Tarih              Saat           Enlem                Boylam    Derinlik(Km)   Tip   Büyüklük             Yer         

2024-03-25 12:25:52       38.28278              38.16917              7.0          ML         1.6          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-03-25 12:00:28       39.14583              29.00194              11.01     ML         1.9          Simav (Kütahya)             

2024-03-25 11:51:34       37.88472              36.67639              7.0          ML         2.8          Onikişubat (Kahramanmaraş)

2024-03-25 11:27:01       38.08639              38.46306              7.0          ML         1.0          Sincik (Adıyaman)          

2024-03-25 11:09:34       38.10917              38.46222              7.0          ML         3.3          Sincik (Adıyaman)          

2024-03-25 10:45:22       41.44556              31.86056              7.02       ML         2.2          Merkez (Zonguldak)     

2024-03-25 10:37:06       36.41667              36.23917              10.46     ML         2.0          Belen (Hatay)   

2024-03-25 10:30:57       37.02417              29.00778              7.0          ML         1.8          Köyceğiz (Muğla)           

2024-03-25 09:51:58       40.37111              37.35306              10.54     ML         1.7          Reşadiye (Tokat)            

2024-03-25 09:51:53       37.03389              29.00222              7.0          ML         1.8          Köyceğiz (Muğla)           

2024-03-25 09:31:44       37.02778              29.02111              7.0          ML         1.2          Köyceğiz (Muğla)           

2024-03-25 09:09:07       37.0225                29.01694              7.0          ML         1.7          Köyceğiz (Muğla)           

2024-03-25 09:06:41       37.42694              29.45806              7.0          ML         1.4          Acıpayam (Denizli)         

2024-03-25 09:02:16       37.03694              28.94944              7.0          ML         1.0          Köyceğiz (Muğla)           

2024-03-25 09:00:27       37.81167              36.09917              7.0          ML         1.2          Saimbeyli (Adana)         

2024-03-25 08:59:18       37.6825                35.45167              7.0          ML         2.1          Aladağ (Adana)               

2024-03-25 08:41:16       37.02222              28.99861              7.0          ML         1.3          Köyceğiz (Muğla)           

2024-03-25 08:31:40       37.02361              29.01194              6.94       ML         1.8          Köyceğiz (Muğla)           

2024-03-25 07:51:17       37.02056              29.02     7.0          ML         1.5          Köyceğiz (Muğla)           

2024-03-25 07:42:52       39.13861              29.01278              7.81       ML         1.6          Simav (Kütahya)             

2024-03-25 07:26:20       38.08028              38.39361              5.21       ML         2.0          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-03-25 07:07:23       38.1075                27.45694              7.03       ML         1.3          Torbalı (İzmir)  

2024-03-25 07:05:37       38.29333              30.59389              7.0          ML         1.1          Şuhut (Afyonkarahisar)               

2024-03-25 07:01:34       37.05     29.01194              7.0          ML         1.9          Köyceğiz (Muğla)           

2024-03-25 06:53:26       38.05694              37.66361              7.0          ML         2.3          Doğanşehir (Malatya)  

2024-03-25 06:46:37       42.34917              43.35778              6.73       ML         1.8          Sachkhere, Imereti (Gürcistan) - [96.27 km] Posof (Ardahan)             

2024-03-25 06:43:21       37.01917              29.00778              6.29       ML         2.7          Köyceğiz (Muğla)           

2024-03-25 06:42:51       38.19139              38.34917              7.0          ML         1.3          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-03-25 06:38:13       38.21556              37.425   7.0          ML         1.4          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-03-25 06:19:32       38.08056              37.27306              7.0          ML         1.8          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-03-25 06:15:22       38.28917              38.18833              7.0          ML         1.4          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-03-25 05:59:37       37.79139              37.70639              7.36       ML         0.8          Gölbaşı (Adıyaman)      

2024-03-25 05:53:21       38.13806              38.54333              7.0          ML         1.6          Sincik (Adıyaman)          

2024-03-25 05:43:41       37.04222              28.99833              7.0          ML         1.1          Köyceğiz (Muğla)           

2024-03-25 05:38:34       37.02417              29.04139              7.36       ML         1.3          Köyceğiz (Muğla)           

2024-03-25 05:27:46       39.10639              28.99889              9.77       ML         1.8          Simav (Kütahya)             

2024-03-25 05:25:23       39.13556              28.99694              9.79       ML         1.4          Simav (Kütahya)             

2024-03-25 05:23:32       39.14944              28.98111              9.56       ML         2.0          Simav (Kütahya)             

2024-03-25 05:04:43       37.035   29.02417              7.09       MW       4.0          Köyceğiz (Muğla)           

2024-03-25 04:33:16       39.13361              28.98833              10.64     ML         1.8          Simav (Kütahya)             

2024-03-25 04:22:28       37.54111              38.59139              6.96       ML         1.5          Atatürk Barajı - [05.42 km] Karaköprü (Şanlıurfa)         

2024-03-25 04:19:57       38.45833              39.16972              7.05       ML         1.2          Sivrice (Elazığ)  

2024-03-25 04:02:52       38.19     37.70528              7.0          ML         1.3          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-03-25 03:51:14       38.46444              39.20472              7.54       ML         1.4          Sivrice (Elazığ)  

2024-03-25 03:31:20       38.25889              30.95806              7.2          ML         1.9          Yalvaç (Isparta)

2024-03-25 03:21:12       37.05583              28.20861              7.19       ML         1.1          Menteşe (Muğla)          

2024-03-25 02:56:28       38.655   39.91417              9.46       ML         2.5          Palu (Elazığ)      

2024-03-25 02:50:54       38.10528              38.47222              7.0          ML         1.0          Sincik (Adıyaman)          

2024-03-25 02:48:37       38.135   38.47972              6.99       ML         1.0          Sincik (Adıyaman)          

2024-03-25 02:37:28       38.09806              38.16778              7.0          ML         1.1          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-03-25 01:55:44       37.01722              28.43333              6.94       ML         1.0          Ula (Muğla)       

2024-03-25 01:49:57       37.32222              37.05722              6.98       ML         2.0          Pazarcık (Kahramanmaraş)        

2024-03-25 01:08:27       37.47389              36.98     5.94       ML         1.4          Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)               

2024-03-25 00:47:43       38.10806              38.51278              6.03       ML         1.9          Sincik (Adıyaman)          

2024-03-25 00:32:34       39.18028              41.74722              6.99       ML         1.5          Hınıs (Erzurum)