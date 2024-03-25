Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 25 Mart 2024 son dakika depremler

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin, dalgalar halinde yayılarak yeryüzünü sarsmasına deprem denir. Deprem, toprak üzerindeki yapıları yıkarak can kayıplarına yol açacak kadar şiddetli olabilir.

Bugün bilimsel olarak depremlerin etkilerinden korunmamızı sağlayacak bilgi ve araçlara sahibiz. Buna rağmen depremler, Türkiye dahil birçok ülkede can ve mal kaybına neden olmaya devam etmektedir. Bunun temel nedeni, kentleşme ve yapılaşmada temel ilkelere uyulmamasıdır.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 25 Mart son depremler listesi

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2024.03.25 12:51:28 39.1462 41.7015 5.0 -.- 2.4 -.- UNALDI-VARTO (MUS) İlksel



2024.03.25 12:28:57 36.2372 28.2875 5.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel



2024.03.25 12:27:53 37.3730 28.0578 0.0 -.- 1.9 -.- TURGUT-YATAGAN (MUGLA) İlksel



2024.03.25 12:16:13 36.2282 33.7003 0.0 -.- 1.1 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN)

2024.03.25 12:00:27 39.1563 28.9747 9.2 -.- 1.8 -.- NASA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2024.03.25 11:51:34 37.8792 36.6522 10.2 -.- 2.9 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.25 11:16:17 36.4147 36.2843 10.0 -.- 1.7 -.- TOPBOGAZI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2024.03.25 11:09:33 38.1392 38.4603 5.7 -.- 3.3 3.2 AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2024.03.25 10:45:21 41.4508 31.8492 10.1 -.- 2.3 -.- GELIK-(ZONGULDAK) İlksel

2024.03.25 10:37:05 36.4080 36.2833 10.1 -.- 2.0 -.- GULOVA-KUMLU (HATAY) İlksel

2024.03.25 10:30:56 37.0310 29.0310 16.8 -.- 1.9 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2024.03.25 09:51:58 40.3425 37.3537 5.4 -.- 2.0 -.- BOSTANKOLU-RESADIYE (TOKAT) İlksel

2024.03.25 09:51:52 37.0457 29.0343 17.5 -.- 1.9 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2024.03.25 09:09:06 37.0363 29.0267 18.5 -.- 1.9 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2024.03.25 08:59:18 37.6607 35.4570 6.4 -.- 2.3 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel

2024.03.25 08:31:40 36.9817 29.0448 14.5 -.- 1.6 -.- NARLI-DALAMAN (MUGLA) İlksel

2024.03.25 07:26:18 38.1335 38.3878 5.0 -.- 2.1 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2024.03.25 07:01:33 37.0517 29.0278 3.2 -.- 2.0 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2024.03.25 06:53:25 38.0648 37.6368 5.0 -.- 2.3 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2024.03.25 06:43:20 37.0367 29.0398 6.1 -.- 2.7 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2024.03.25 06:19:31 38.0663 37.2653 16.6 -.- 2.0 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.25 06:18:02 37.0420 29.0138 3.1 -.- 2.2 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2024.03.25 05:27:46 39.1548 28.9993 9.5 -.- 1.9 -.- HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2024.03.25 05:23:33 39.1537 29.0055 6.3 -.- 2.0 -.- HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2024.03.25 05:04:43 37.0577 29.0020 4.0 -.- 3.9 3.8 KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2024.03.25 04:33:16 39.1512 29.0248 9.9 -.- 1.6 -.- AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2024.03.25 04:26:48 38.5613 37.3578 8.6 -.- 1.3 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA) İlksel

2024.03.25 04:22:28 37.4943 38.5597 5.4 -.- 1.6 -.- DOYUMLU-(SANLIURFA) İlksel

2024.03.25 03:51:14 38.4842 39.2300 5.4 -.- 1.4 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2024.03.25 03:31:20 38.2522 30.9248 3.8 -.- 2.1 -.- YUKARITIRTAR-YALVAC (ISPARTA) İlksel

2024.03.25 03:21:12 37.0420 28.2675 9.8 -.- 1.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2024.03.25 02:56:27 38.7040 39.8948 5.0 -.- 2.7 -.- KAPIACMAZ-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel

2024.03.25 01:49:57 37.3187 37.0853 5.2 -.- 1.7 -.- OSMANDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.25 01:19:04 36.1953 36.0507 21.8 -.- 1.1 -.- AVCILAR-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2024.03.25 01:08:27 37.4363 36.9770 5.0 -.- 1.2 -.- KOCALAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.25 00:47:41 38.1467 38.5050 5.0 -.- 1.9 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2024.03.25 00:39:39 36.5813 36.6943 10.6 -.- 1.5 -.- TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI İlksel

AFAD 25 Mart son depremler listesi

Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer

2024-03-25 12:25:52 38.28278 38.16917 7.0 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya)

2024-03-25 12:00:28 39.14583 29.00194 11.01 ML 1.9 Simav (Kütahya)

2024-03-25 11:51:34 37.88472 36.67639 7.0 ML 2.8 Onikişubat (Kahramanmaraş)

2024-03-25 11:27:01 38.08639 38.46306 7.0 ML 1.0 Sincik (Adıyaman)

2024-03-25 11:09:34 38.10917 38.46222 7.0 ML 3.3 Sincik (Adıyaman)

2024-03-25 10:45:22 41.44556 31.86056 7.02 ML 2.2 Merkez (Zonguldak)

2024-03-25 10:37:06 36.41667 36.23917 10.46 ML 2.0 Belen (Hatay)

2024-03-25 10:30:57 37.02417 29.00778 7.0 ML 1.8 Köyceğiz (Muğla)

2024-03-25 09:51:58 40.37111 37.35306 10.54 ML 1.7 Reşadiye (Tokat)

2024-03-25 09:51:53 37.03389 29.00222 7.0 ML 1.8 Köyceğiz (Muğla)

2024-03-25 09:31:44 37.02778 29.02111 7.0 ML 1.2 Köyceğiz (Muğla)

2024-03-25 09:09:07 37.0225 29.01694 7.0 ML 1.7 Köyceğiz (Muğla)

2024-03-25 09:06:41 37.42694 29.45806 7.0 ML 1.4 Acıpayam (Denizli)

2024-03-25 09:02:16 37.03694 28.94944 7.0 ML 1.0 Köyceğiz (Muğla)

2024-03-25 09:00:27 37.81167 36.09917 7.0 ML 1.2 Saimbeyli (Adana)

2024-03-25 08:59:18 37.6825 35.45167 7.0 ML 2.1 Aladağ (Adana)

2024-03-25 08:41:16 37.02222 28.99861 7.0 ML 1.3 Köyceğiz (Muğla)

2024-03-25 08:31:40 37.02361 29.01194 6.94 ML 1.8 Köyceğiz (Muğla)

2024-03-25 07:51:17 37.02056 29.02 7.0 ML 1.5 Köyceğiz (Muğla)

2024-03-25 07:42:52 39.13861 29.01278 7.81 ML 1.6 Simav (Kütahya)

2024-03-25 07:26:20 38.08028 38.39361 5.21 ML 2.0 Çelikhan (Adıyaman)

2024-03-25 07:07:23 38.1075 27.45694 7.03 ML 1.3 Torbalı (İzmir)

2024-03-25 07:05:37 38.29333 30.59389 7.0 ML 1.1 Şuhut (Afyonkarahisar)

2024-03-25 07:01:34 37.05 29.01194 7.0 ML 1.9 Köyceğiz (Muğla)

2024-03-25 06:53:26 38.05694 37.66361 7.0 ML 2.3 Doğanşehir (Malatya)

2024-03-25 06:46:37 42.34917 43.35778 6.73 ML 1.8 Sachkhere, Imereti (Gürcistan) - [96.27 km] Posof (Ardahan)

2024-03-25 06:43:21 37.01917 29.00778 6.29 ML 2.7 Köyceğiz (Muğla)

2024-03-25 06:42:51 38.19139 38.34917 7.0 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)

2024-03-25 06:38:13 38.21556 37.425 7.0 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-03-25 06:19:32 38.08056 37.27306 7.0 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-03-25 06:15:22 38.28917 38.18833 7.0 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)

2024-03-25 05:59:37 37.79139 37.70639 7.36 ML 0.8 Gölbaşı (Adıyaman)

2024-03-25 05:53:21 38.13806 38.54333 7.0 ML 1.6 Sincik (Adıyaman)

2024-03-25 05:43:41 37.04222 28.99833 7.0 ML 1.1 Köyceğiz (Muğla)

2024-03-25 05:38:34 37.02417 29.04139 7.36 ML 1.3 Köyceğiz (Muğla)

2024-03-25 05:27:46 39.10639 28.99889 9.77 ML 1.8 Simav (Kütahya)

2024-03-25 05:25:23 39.13556 28.99694 9.79 ML 1.4 Simav (Kütahya)

2024-03-25 05:23:32 39.14944 28.98111 9.56 ML 2.0 Simav (Kütahya)

2024-03-25 05:04:43 37.035 29.02417 7.09 MW 4.0 Köyceğiz (Muğla)

2024-03-25 04:33:16 39.13361 28.98833 10.64 ML 1.8 Simav (Kütahya)

2024-03-25 04:22:28 37.54111 38.59139 6.96 ML 1.5 Atatürk Barajı - [05.42 km] Karaköprü (Şanlıurfa)

2024-03-25 04:19:57 38.45833 39.16972 7.05 ML 1.2 Sivrice (Elazığ)

2024-03-25 04:02:52 38.19 37.70528 7.0 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-03-25 03:51:14 38.46444 39.20472 7.54 ML 1.4 Sivrice (Elazığ)

2024-03-25 03:31:20 38.25889 30.95806 7.2 ML 1.9 Yalvaç (Isparta)

2024-03-25 03:21:12 37.05583 28.20861 7.19 ML 1.1 Menteşe (Muğla)

2024-03-25 02:56:28 38.655 39.91417 9.46 ML 2.5 Palu (Elazığ)

2024-03-25 02:50:54 38.10528 38.47222 7.0 ML 1.0 Sincik (Adıyaman)

2024-03-25 02:48:37 38.135 38.47972 6.99 ML 1.0 Sincik (Adıyaman)

2024-03-25 02:37:28 38.09806 38.16778 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)

2024-03-25 01:55:44 37.01722 28.43333 6.94 ML 1.0 Ula (Muğla)

2024-03-25 01:49:57 37.32222 37.05722 6.98 ML 2.0 Pazarcık (Kahramanmaraş)

2024-03-25 01:08:27 37.47389 36.98 5.94 ML 1.4 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

2024-03-25 00:47:43 38.10806 38.51278 6.03 ML 1.9 Sincik (Adıyaman)

2024-03-25 00:32:34 39.18028 41.74722 6.99 ML 1.5 Hınıs (Erzurum)