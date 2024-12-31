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Aziz Nesin'in oğlu Ahmet Nesin hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Yazar Aziz Nesin'in oğlu Ahmet Nesin’e sosyal medyadan paylaştığı videoda hakaret içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Haber Merkezi
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Aziz Nesin'in oğlu Ahmet Nesin hakkında yakalama kararı çıkarıldı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, yazar Aziz Nesin'in oğlu Ahmet Nesin hakkında sosyal medyada yayınladığı videoda Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Hakkında gözaltı kararı verilen Nesin'in yurt dışında olduğu tespit edildi.

2016 yılında yurt dışına çıktığı tespit edilen Ahmet Nesin hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

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