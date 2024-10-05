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Babası iki kadını vahşice katleden cani Semih Çelik'i anlattı

Türkiye dün İstanbul'da iki genç kızın vahşice öldürülmesiyle sarsıldı. Yarım saat arayla iki genç kızı katleden katil zanlısı intihar etti. Katil zanlısının kurye işi yapan babası Adem Çelik, oğlunu anlattı. Baba, öldürülen iki genç kızdan birisinin oğlunun sevgilisi, diğerinin ise okul arkadaşı olduğunu söyledi. Adem Çelik, oğlunun psikolojik sorunlar yaşadığını anlattı.

Haber Merkezi
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Babası iki kadını vahşice katleden cani Semih Çelik'i anlattı
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İstanbul'da kan donduran vahşet 4 Ekim 2024 Cuma günü Fatih’te meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre olay, 16.00 sıralarında Derviş Ali Mahallesi, Fevzipaşa Caddesi'nde meydana geldi.

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Yarım saat arayla iki kadını öldürdü

Edirnekapı surlarının üzerine çıkan Semih Çelik (19), öldürdüğü bir genç kızın başını kesip aşağı attı. Ardından katil zanlısı surlardan atlayarak intihar etti. Türkiye’yi sarsan bu olayın ardından dehşet veren yeni detaylar ortaya çıktı. Katil zanlısının bu vahşetten yarım saat önce de Eyüpsultan’da 19 yaşındaki Ayşenur Halil’i katlettiği tespit edildi.

Suç kaydı yok

Zanlının Fatih nüfusuna kayıtlı olduğu ve suç kaydı olmadığı tespit edildi. Polis, mesleği kasaplık olan Semih Çelik'in babası Adem Çelik ile görüştü.

Baba: Oğlumun psikolojik sorunları vardı

Kurye olarak çalışan baba Adem Çelik, polise, Eyüpsultan ilçesinde öldürülen maktul Ayşenur Halil isimli genç kızın oğlunun sevgilisi olduğunu, Fatih’te surlarda öldürdüğü İkbal Uzuner adlı genç kızın da oğlunun okul arkadaşı olduğunu söyledi. Oğlunun psikolojik sorunlarının olduğunu anlatan baba, oğlunun daha önce rahatsızlığıyla ilgili hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

Babanın bu iddiası üzerine katil zanlısı Semih Çelik’in hastane kayıtları araştırıldı. Yapılan incelemelerde 1 yıl içerisinde Eyüpsultan Devlet Hastanesi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinde toplam 5 adet hastane kaydının olduğu tespit edildi.

İki kez kayıp başvurusu yapılmış, bir kez de intihara teşebbüs etmiş

Çalışmalara devam eden polis ekipleri, katil zanlısı Semih Çelik’in Pol-Net kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemede Semih Çelik hakkında iki kez kayıp başvurusu yapıldığı ve bir kez de intihara teşebbüsten kaydı olduğu belirlendi.

Önceden planlamış

Tüm bu çalışmalar yapılırken, katil zanlının evinde inceleme yapıldı. Yapılan incelemelerde defter üzerine kara kalemle çizilmiş, kafası ile vücudu birbirinden ayrılmış ve vücudu parçalanmış şekilde bir kadın resmi bulundu. Bu çizim polis kayıtlarına; “Çiziminin bulunduğu, Fatih'te öldürülen İkbal Uzuner isimli şahsın öldürülme şeklinin, şüpheli tarafından çizilmiş olan resme benzerlik gösterdiği anlaşılmış olup; konu ile ilgili çalışmalar ilçe ekipleri ile birlikte devam etmektedir” diye geçti.

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