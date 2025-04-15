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Babasını döven Sansar Salvo hakkında tutuklama talebi

İstanbul'da "Sansar Salvo" sahne adıyla tanınan ve aile içi şiddet suçu kapsamında gözaltına alınan rapçi Ekincan Arslan, savcılıkça tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Haber Merkezi
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Babasını döven Sansar Salvo hakkında tutuklama talebi
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Ataşehir'deki evinde gözaltına alınan Ekincan Arslan, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Aile içi şiddetle suçlanan Arslan, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Arslan, cumhuriyet savcılığında ifadesi alındıktan sonra "basit yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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