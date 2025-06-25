Bahçeli, 5 ay sonra grupta konuştu, Muharrem İnce CHP’ye döndü

CANAN SAKARYA

Özel, “30 bin 205 lirayı nasıl verilecek diye merak eden varsa, MYK üyelerimizle, ilgili sendikaların uzmanlarıyla oturduk, çalıştık. Asgari ücret, 30 bin 205 lira olduğunda, devlet 51,5 milyar fazla SGK primi tahsil ediyor. Küçük esnaf ve tekstile 6 bin 250’şer lira, diğerlerine azalan oranlarda teşvikler verilmesini, devletin fazladan prim tahsilatı yapacağı 51,5 milyar liranın bu teşvike ayrılmasını ve bütün asgari ücretlilerin rahat bir nefes almasını savunuyoruz” dedi. Özel, iç cephe için demokrasinin sağlanması gerektiğini belirterek, “Eğer siz iç cepheyi değil de iç avluyu, cezaevlerindeki iç avluyu güçlendirirseniz iç cepheyi asla güçlendiremezsiniz” dedi. 2021 yılında CHP’den ayrılan Muharrem İnce, grup toplantısında yeniden CHP’ye katıldı. İnce, kürsüden yaptığı konuşmada “Ben bugün buraya bir pişmanlıkla da gelmedim bir hesapla da gelmedim. Ben bugün buraya Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in samimi, içten bir davetiyle geldim. Benim bugün buraya gelişim bir geri dönüş değildir” dedi.

“İsrail’in İran’a saldırısızı haksızdır ve barbarlıktır”

5 ay sonra yaptığı grup toplantısında konuşan MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli, İsrail’in İran’a saldırısının haksız ve barbarlık olduğunu söyledi. Bahçeli, “Tahran’a, Bağdat’a, Şam’a, ezcümle komşu ülke başkentlerine atılan bombaların Ankara’ya etkisi olmayacağını iddia etmek için ya cahil ya da görevli bir işbirlikçi olmak kafidir” diye konuştu.

DEM Parti'den 10 başlıkta ekonomi önlemleri önerisi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, komisyonu hatırlattı ve Meclisi tatile girmeyip, ekonomiye dönük 10 öneri sıraladı: “Emekçi ve emekliye ara zam yapalım, çok kazanandan çok vergi alalım. Belli gelirin altındaki hanelerin kredi borçlarını bütçeden karşılayalım. Küçük çiftçilerin borç faizlerini silelim. Çocukların temel ihtiyaçlarını karşılayalım. Yüksek faizi düşürelim. KOBİ’lerin üzerindeki faiz yükünü azaltalım. İhale Kanunu’nu değiştirelim. Siyasi Etik Kanunu’nu çıkaralım, hukukun üstünlüğünü ve demokrasiyi güçlendirelim.”