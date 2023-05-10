Bahçeli: Kılıçdaroğlu, Türkiye düşmanlarının içimize sızdırdığı Truva atıdır

Bahçeli, partisince Giresun'da Atatürk Meydanı'nda düzenlenen, "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısında, milli mücadele kahramanı merhum Topal Osman Ağa'nın torunlarıyla bir ve beraber olmaktan, aynı heyecanı paylaşmaktan bahtiyar olduğunu söyledi.

Giresun'un zilletle işi olmayacağını dile getiren Bahçeli, "Giresun'un terör ittifakıyla bağ ve bağlantısı olamaz. Çünkü Giresun vatan ve millet türbedarıdır. Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun destekçilerine bakınız, Türkiye'ye hayrı dokunacak, milletimize hizmet edecek tek bir isim, çevre ve siyasi zihniyet göremezsiniz. Kılıçdaroğlu, PKK'nın adayıdır. Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün, KHK'lıların, bölücülerin, canilerin umududur. Kılıçdaroğlu, Türkiye düşmanlarının içimize sızdırdığı Truva atıdır. Türkiye'yi böldürmeyeceğiz, devleti yıktırmayacağız. Gerekirse hepimiz Topal Osman olur, bu vatana göğsümüzü siper ederiz." diye konuştu.

Bahçeli, 6 Mayıs 2023'te Yalova'da, "Afrin'i geri alacaklarını söylüyorlar. Bu hainler alsalar alsalar ağırlaştırılmış müebbet ceza alırlar ya da vücutlarına mermi alırlar." dediğini anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Afrin'i geri almaktan bahsedenler, PKK'lılardır. Afrin'i geri almaktan bahsedenler, HDP ve Yeşil Sol Partideki hainlerdir. Yalova'da yaptığım açıklamaya cevap, İYİ Parti Başkanı'ndan geldi. Ben PKK'lı teröristlere taşı attım, ses İYİ Parti Başkanı'ndan çıktı. Aynen dediği de şudur, 'Millet iradesini ne taşla ne de kurşunla durduramazsınız.' Manisa'da söylediği aynen şöyledir, 'Küçük ortak ondan geri kalır mı? O da hepimizi gömdü, gömdü, gömdü ama sonra ipin ucu kaçtı dedi ki 'Bunların vücutlarına birer mermi.' Buradan Afrin'i terörden arındıran kahraman güvenlik güçlerimizi selamlıyorum. 'Afrin'i alacağız' diyenlerin sonu hüsrandır. PKK'ya yönelik haklı ve meşru açıklamalarımızı çarpıtıp bölücülere destek çıkan, teröristlere avukatlık yapan İYİ Parti Başkanı'nı milletimize ve Giresun'a havale ediyorum."

Seçimlerde en iyi kararı vatandaşın vereceğini belirten Bahçeli, "Milletin sözünün üstüne söz koyulamaz. Milletin üstünde bir güç olamaz. Şu günlerde, küresel medyanın yaygınlaşan saldırıları, sosyal medya cellatlarının yoğunlaşan bel altı vuruşları, montaj ve dublajcı alçakların tekrar devreye girmesi tesadüf değildir. Türkiye'yi karıştırmak için kirli eller faaldir. Kavga ve karışıklık çıkarmak için millet düşmanları sürekli faaliyet içindedir. Hepsini görüyoruz, hepsini takip ediyoruz, hepsinin notunu tek tek alıyoruz." ifadelerini kullandı.