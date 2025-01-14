Bahçeli'den İmralı mesajı: İkinci görüşme sonrası PKK'nın örgütsel varlığının bittiği açıklanmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Bahçeli'nin açıklamasından önemli satırbaşları:

Aciz değiliz, harap değiliz, zayıf değiliz

Sorunları yok sayarak biteceğini düşünmek ahmaklık ötesi bir saflıktır. Türkiye, çok güçlü bir devlettir. Her sorun başlığını kararlılıkla alacak, milli perspektif sınırlarında müdahale edebilecek cesarettedir. Aciz değiliz, harap değiliz, zayıf değiliz, tükenmiş değiliz, esir değiliz, bitkin değiliz. Büyüklük taslayan küçük insanlardan müteşekkil bitik siyaset temsilcilerinin ne dediğinin bir ehemmiyeti yoktur. Bu siyasi garabetler haricinde Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerini yakalamak amacıyla fikir birliği teşekkül etmiştir. Detaylar konusunda belirsiz davranmıyoruz. İkircikli bir tarzın kıyısında köşesinde dolaşmıyoruz. Neye inanıyorsak onu söylüyoruz. Çünkü aziz ülkemizin istikbalini düşünüyor, istiklaline hizmet ediyoruz. Çevremizde cephe açan kara emperyalizmin senaryolarına karşı tahkimatı yoğunlaştırıyoruz.

12 Ada'nın Türkiye'siz yaşaması tam bir hayal

Yunanistan'ın Ege adalarına füzeleri konuşlandırma hazırlıkları iyi komşuluk özlemlerini temelinden sakatlayacak fütursuz adımlardır. Gayriaskeri adaların silahlandırılması Türkiye'ye meydan okumaktır. Ege'yi cepheleşme girdabına çekmektedir. Ege'de bulunan 7 ada grubu içinde Anadolu coğrafyasına en yakın olan 12 Ada başta olmak üzere, Yunanistan'ın burnumuzun dibinde silah göstermesi yalnızca stratejik hata değil, tarihi, askeri ve siyasi sonuçları çok ağır olacak trajik bir yanlış. 12 Ada gasbedilmiş, Türk milletinden ayak oyunlarıyla çalınmıştır. Türkiye 12 Ada'sız yaşasa bile 12 Ada'nın Türkiyesiz yaşaması ham bir hayaldir.

Atina ayağını denk alsın

Ege'nin karşı kıyısında saldırgan politika takip etmenin hiç kimseye kazandıracağı bir şey yoktur. Türkiye, mavi vatandaki egemen haklarından asla vazgeçmeyecektir. Atina yönetiminin ayağını denk almasını tavsiye ediyorum. Yunanistan'ın yaptığının sonuçları ağır olur. Barışla herkesin kazanacağına inanıyorum.

Devletler arasında kalıcı dostluk veya düşmanlıklar olmaz

Gerginliklerle yumuşamalar, uzaklıklarla yakınlaşmalar, istikrarlı ilişkilerle ani kopuşlar uluslararası ilişkilerde şekil değiştirmektedir. Devletler arasında kalıcı dostluk veya düşmanlıklar olmaz. Bugüne kadar da olmamıştır. Tarih bize diyor ki, batıda güçlü olmak, doğuda temin edilecek dirliğe ve güvenliğe bağlıdır. Aynı kaidenin coğrafyamızın kuzey ve güney istikametinde de geçerli olduğunu gözden uzak tutmamak lazımdır. Dünyada bir krizin bitip diğerinin başladığı dönemlere giriyoruz. İç cephemiz dengelenmelidir.

Terörsüz Türkiye çatısı kurulacak

Kader ortaklığı ile geçen yüzyıllara gölge düşürmeme anlayışındayız. Zaman Türk milleti ve Türkiye zamanı. Terörsüz Türkiye çatısı kurulacaktır. Kardeşlikle yazılan Türk tarihine leke düşürmeme gayesindeyiz.

Değişimsiz gelişim olmaz. Fakat kafasını değiştirmeyenler hiçbir şeyi değiştiremez. Biz gelişmiş ve güçlenmiş Türkiye'nin peşindeyiz.

MHP ile Kürtleri düşman göstermek amacıyla hain propagandayı körüklediler

MHP ile Kürtleri düşman göstermek amacıyla hain propagandayı körüklediler. Ne yaptıysak kendimizi bir türlü anlatamadık. Belli ki hürmetimizi layık olduğu veçhile gösteremedik. Kürt kardeşlerimize hiçbir zaman şaşı bakmadık, onları hiçbir zaman öteki görmedik. Hep birlikte Türkiye olduğunu yüreklice savunduk.

Aramızı bozmaya çalışıyorlar

Türkiye Cumhuriyeti hepimizin vatanıdır. Bir tarafta hepimiz varız, diğer tarafta milletimizi ayrıştırmaya çalışan odaklar var. Umuyorlar ki birbirimizden kopalım, istiyorlar ki kardeş kavgasının tarafları olalım. Aramızı bozmaya çalışıyorlar. Biz birlikteyken amaçlarına ulaşamayacaklarını biliyorlar. Ama asla başaramayacaklar. Bizi asla bölemeyecekler. Hain bölücü örgütün sonu gelmiştir.

DEM heyeti ile İmralı arasında yapılacak ikinci görüşme sonrası PKK'nın örgütsel varlığının bittiği hiçbir şart ileri sürmeksizin açıklanmalı

Terörsüz Türkiye'nin şafağı sökmüştür. DEM heyetinin temas ve ziyaretleri müspet seyirle gerçekleşmiştir. Bu kapsamda terörsüz Türkiye'nin yanında mesaj veren herkes değerli bir çabanın tarafıdır. Vakit gecikmeksizin hak ve hukuku müdafaa etmenin vakti gelmiştir. Bölücülük damarını kesmenin, ayrık otlarını temizlemenin, eş anlı şekilde ortak tarih ve kültürde birleşmenin dışında bir çare kalmamıştır. Terör örgütü için deniz bitmiştir. DEM ile İmralı arasında yapılacak olan ikinci görüşmede PKK’nın örgütsel varlığının bittiğini ,terörle bir sonuç alınamadığı bu kanlı sayfanın bedeller ödenerek kapandığı hiçbir şart ileri sürmeksizin açıklanmalıdır. Kesin ve tavizsiz beklentimiz budur. PKK'lı teröristler ya silahlarını gömmeli ya teslim olmalı ya da kaçınılmaz sonları ile karşılaşmalıdır. Terörle pazarlık olmaz. Müzakere yapılmaz. Yalnızca mücadele edilir.

Fırat'ın doğusu terörden kurtarılmalı

Bataklık nerede bulunuyorsa, özellikle Fırat'ın doğusunu meşru müdafaa ilkeleri gereğince darmadağın etmesi Türkiye Cumhuriyeti'nin bir devlet onurudur. Fırat'ın doğusu terörden kurtulmalı ya da kurtarılmalıdır. PKK/YPG Suriye'den çıkmalı ve örgütsel hüviyeti sonlandırılmalıdır. Bazı döneklerin iki devletin, iki bayrağın isteneceğini duyurmaları sadece hamaset tiyatrosudur. Kılıç hakkının ne olduğunu bilmeden bu hakkı diline dolayanların esas dert ettiği hakkın cukka hakkı olduğunu bilmeyen mi vardır?

Biz hala olduğumuz yerdeyiz. 56 yıldır ne diyorsak oyuz. Çizgimizden ve ilkelerimizden ödün verecek kadar şuursuz hiç değiliz. Türk milliyetçiliğinden en ufak sapma göstermek fikri namusumuzu tartışmaya açmaktır ki bu bizim için kıyametin kopuşudur. Türklük varlığımızın şeref nişanesidir. Bin yıllık kardeşlik üzerinde titrediğimiz bu muazzam emanetimizdir. Bize vatanseverlik, milliyetçilik ahkamı kesmenin iştahında olan doymaz kursaklar, duymaz kulaklar, gelsinler virüs kapmış siyasi hal ve zihniyetlerini biraz da külahımıza anlatsınlar.