Bahçelievler Devlet Hastanesi 'nin acil bölümüne silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı

Saldırı, saat 02.30 sıralarında Bahçelievler Devlet Hastanesi acil bölümünde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle bir grup saldırgan, hastanenin acil girişi önüne otomobille gelip silahlı saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda, kurşunların hedefi olan 1 hastane polisi, 1 hastane jandarması, 1 güvenlik görevlisi ve 2 hasta yakını yaralandı.

Olay sonrası saldırganlar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine, çok sayıda polis özel harekat, asayiş şube ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık personeli tarafından hastane içerisine alınarak müdahale edildi.

Hastanede büyük korku yaşandı

Hasta ve sağlık personellerinin büyük korku yaşadığı saldırıda kurşunlar hastane camları, acil girişinde bekleyen ambulans ve park halindeki bir araca isabet etti.

Hastane önünde büyük çaplı güvenlik önlemi alınırken, olay yeri inceleme ekipleri hastane içinde ve acil girişinde uzun süre incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, olayın faillerini ararken saldırının kime düzenlendiği ile ilgili çalışma başlattı.



Valilikten açıklama: Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır

İstanbul Valiliği, Bahçelievler Devlet Hastanesi önünde bekleyenlere yönelik silahlı saldırıda yaralanan 5 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, gece 02.50 sıralarında Bahçelievler Devlet Hastanesi'nin önünde bekleyenlere yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

Olay yerine araçla gelen saldırganların açtığı ateşte biri polis memuru, biri jandarma personeli, biri özel güvenlik personeli, ikisi de sivil vatandaş olmak üzere 5 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, "Yaralılar tedavi altına alınırken, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Saldırganlar olay yerinden geldikleri araçla kaçarken, saldırıda kullanılan araç, Yenibosna'da terk edilmiş halde bulunmuştur. Şahısların yakalanması için başlatılan geniş çaplı soruşturma devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.