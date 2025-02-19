Bahçeli'nin Öcalan'a çağrısı MHP’nin Diyarbakır’daki oylarını etkiledi mi?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim'de terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın tecrit koşullarının kaldırılması ve örgütün tamamen lağvedildiğini açıklaması halinde, TBMM’de konuşabileceğini ve “Umut Hakkı” kapsamında yasal düzenlemelerden yararlanabileceğini söyledi. Bahçeli, “Ne Kandil, ne Edirne; adres İmralı’dan DEM’e uzansın, terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız” diye konuştu.

O günden bugüne Bahçeli’nin Meclis çatısı altında başlattığı süreç devam ediyor.

MHP Diyarbakır İl Başkanı Miktat Arslan, Medyascope Diyarbakır Temsilcisi Ferit Aslan’a konuştu. 30 yıldır PKK ile mücadele eden bir ailenin mensubu olduğunu ve iki buçuk yıldır da MHP Diyarbakır İl Başkanlığı görevini üstlendiğini belirten Arslan, söz konusu Türkiye olduğunda siyaseti ve partisini bir köşeye bırakan bir lidere sahip olduklarını ifade etti.

"Bizi kimse ayırıp bölemez"

Ortadoğu’da yaşanan gelişmelere dikkat çeken Arslan, “Biz liderimize inanız ve ona bağlı insanlarız. Bugün Türkiye’nin etrafı ateş çemberidir. Bizim liderimiz 10 yıl sonrasını görebilen bir lider olduğu için böyle bir sürecin ilk adımını atmıştır” dedi.

Bahçeli’nin 2011’de Diyarbakır’a geldiğinde “Washington ve Brüksel benim Kürt kökenli kardeşlerimizi sevdiğim kadar sevemez” dediğini hatırlatan Arslan, “Bin yıldır birlikteyiz, bizi kimse ayırıp bölemez. Eğer Suriye’de istemediğimiz bir şeyler olursa Türkiye’de kaos yaşanır. Bunu sayın Genel başkanımız görmüştür ve gereğini yapmaktadır” diye konuştu.

MHP’nin oyları ne durumda?

Bahçeli’nin uzattığı elin kıymetli olduğuna ve kıymetinin bilinmesi gerektiğine vurgu yapan Arslan, bu çıkıştan sonra MHP’nin Diyarbakır’daki oy oranının giderek arttığına dikkat çekti ve şöyle konuştu:

“Diyarbakır ve bölgedeki oy oranımız hızla arıtıyor. Sosyal medyada ve sokakta özellikle sayın genel başkanımızın bu tarihi el uzatmasından sonra MHP’ye ilgi hızla büyüyor. Anketlere göre yüzde 1,8 olan oyumuz yüzde 8,2’ye çıkmıştır. Bu büyük bir başarıdır. Hiç oy aymadığımız köylerden bile artık MHP oy alıyor.”

"Bu çıkışı başka bir lider yapamazdı”

Arslan, Bahçeli’nin Türk dünyasının lideri olduğuna dikkat çekerek, “Bu çıkışı başka bir lider yapamazdı. Bahçeli, ülke menfaatleri için siyasi partisini ve geleceğini bir kenara bıraktı. 20 gün önce teşkilat başkanı ile konuştum. Biz Diyarbakır’da açık hava toplantısı yaparken en az 100 bin insan toplanır. Bundan sonra mahalle ve muhtar toplantıları yapacağız ve genel başkanımızın uzattığı elin ne kadar kıymetli olduğunu anlatacağız” dedi.