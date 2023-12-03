Bakan Bak, Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi'ni ziyaret etti

Bakan Bak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde İstanbul Fuar Merkezi'ndeki gerçekleştirilen EYAF EXPO 2023'e yaptığı ziyarette, Gençlik ve Spor Bakanlığı standını gezdi.

Bakan yardımcısı Safa Koçoğlu, Sporcu Yetiştirme Daire Başkanı Selçuk Çebi ile İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu'nun eşlik ettiği Osman Aşkın Bak, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının stantlarında incelemelerde bulundu.

Osman Aşkın Bak, ziyaretlerinin ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Valisi Davut Gül ile engellilerin gerçekleştirdiği gösterileri izledi.