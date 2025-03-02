Bakan Bayraktar Irak-Türkiye petrol boru hattına ilişkin mesaj verdi : Türkiye, Irak petrolü için hazır

ANKARA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya’da iki ülke arasındaki enerji projelerine yönelik temaslarının ardından Anadolu Ajansı’na açıklamada bulundu.

Irak tarafının Ceyhan’a ulaşan mevcut petrol boru hattı üzerinden sevkiyatın başlayacağına yönelik açıklamalarını da değerlendiren Bakan Bayraktar, “Bu hat (Irak-Türkiye petrol boru hattı) 4 Ekim 2023 tarihinden beri yani yaklaşık 1,5 senedir operasyona hazır. 3-5 aylık bir duruş oldu. Özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra 2023'te bu hattı teknik kontroller için bakıma aldık ve bütün bunlar yapıldıktan sonra da 4 Ekim itibarıyla akışa hazır dedik" bilgisini verdi.

Erbil-Bağdat arasındaki görüşmeler yanında petrol üreten şirketlerle de görüşmeler olduğunu belirten Bayraktar, Türkiye tarafının Silopi’den başlayıp Ceyhan’a kadar uzanan 650 kilometrelik iki boru hattının kullanıma hazır olduğu mesajının ilgili taraflara bildirildiğini ve Türkiye’nin tercihinin bu olduğunu vurguladı. Bu hattın akışının da artırılabileceğini söyleyen Bakan Bayraktar, “Bu hattan geçen petrolün bir kısmının Kırıkkale'deki rafineriyle, Ceyhan üzerinden yine gemilerle Türkiye'deki rafinerilere veya dünyadaki farklı rafinerilere gitmesini dolayısıyla hattın kapasitesinin maksimum düzeyde kullanılmasını istiyoruz.” dedi.

Türkiye’nin ürettiği Gabar petrolünün de bu hat üzerinden taşındığını kaydeden Enerji Bakanı Bayraktar, hattın kapasitesinin tamamının doldurulabileceğini, geniş anlamda bakıldığında Basra’dan Avrupa’ya erişebilecek Kalkınma Yolu’nun önemli bir bileşeni olarak enerji yolunun da Dünya’ya açılan bir kapı olacağını vurguladı.

Iğdır-Nahçıvan hattıyla doğalgaz ihracatı başlıyor

Azerbaycan’ın kara sınırı olmayan toprakları Nahçıvan’a boru hattının da tamamlandığını kaydeden Alparslan Bayraktar, Iğdır-Nahçıvan doğalgaz boru hattının tamamlandığını ve ihracatın başlayacağını duyurdu. Bu hat ile Türkiye’den Bulgaristan ve Yunanistan üzerinden yapılan boru hattı ile doğalgaz ihracatına bir nokta daha eklenmiş oldu.

Türkmenistan doğalgazı

Türkiye’nin İran üzerinden Türkmenistan doğalgazını satın almasının önemli bir gelişme olduğunu tekrarlayan Bakan Bayraktar, ekonomik açıdan rekabetçi bir sonuca ulaşıldığını ve Türkiye’nin toplam maliyetini azaltma açısından önemli olduğunu belirterek, “Bu anlamda Türkmen gazının Türkiye’ye gelişi çok kıymetli Yaklaşık 1,5 milyon haneye yetecek kadar bir gazı bu sene için tedarik edeceğiz” dedi.

Nükleer güç santrali projelerinde Türkiye’nin önceliği Akkuyu’da üretimin başlaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Moskova’daki temaslarında Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ve Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilyev ile görüştüklerini, mevcut konular yanında yeni gündemlerinin de olduğunu vurguladı. Türkiye’nin Avrupa’daki 4. büyük doğalgaz alıcısı olduğunun altını çizen Bayraktar, Türkiye’nin daha uygun koşullarda doğalgaz sevkiyatı yanında, Türkiye’de bir doğalgaz ticaret merkezi kurulmasının gündemlerinde olduğunu anlattı.

Bu yıl içinde ilk ünitede elektrik deneme üretimine başlaması beklenen Türkiye’de nükleer güç santrali inşasına devam eden Rosatom şirketiyle de görüşmeler yaptıklarını kaydeden Bakan Bayraktar, Rus tarafın Sinop’ta inşa edilecek yeni bir nükleer güç santrali projesine ilgi gösterdiğini ancak Türkiye’nin an gündeminin Akkuyu’da üretimin başlaması olduğunu söyledi.