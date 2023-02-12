Bakan Bozdağ: Yağma ve hırsızlıktan 57 kişi tutuklandı
Adalet Bakanı Bozdağ, deprem bölgesinde yapılan yağma ve hırsızlıkla ilgili olarak 57 kişinin tutuklandığını açıkladı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, deprem bölgesindeki yağma ve hırsızlık olaylarıyla ilgili olarak ise, " 75 olayda 64 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 57'si tutuklandı, 7 şüpheli hakkında adli kontrole hükmedildi" dedi.
Adalet Bakanı Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili sorumluluğu olduğu gerekçesiyle 134 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 3'ünün tutuklandığını açıkladı.
Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmada 7 kişinin gözaltına alındığını, 7 şüpheliye yurt dışı çıkış yasağı konulduğunu bildirdi.