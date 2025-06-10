  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakan Ersoy açıkladı: Rami Kütüphanesi dünyanın en iyi 19 yapısından biri seçildi
Takip Et

Bakan Ersoy açıkladı: Rami Kütüphanesi dünyanın en iyi 19 yapısından biri seçildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rami Kütüphanesi’ne mimarlık dünyasının en prestijli yapılarını seçen Ağa Han Mimarlık Ödülü Komitesi tarafından 19 proje arasında yer verildiğini açıklayarak “Bu özel proje, uluslararası alanda takdir görmekle kalmıyor, Türkiye’nin kültürel vizyonunu da temsil ediyor” dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Ersoy açıkladı: Rami Kütüphanesi dünyanın en iyi 19 yapısından biri seçildi
Takip Et

Dünya genelinde aday gösterilen 369 proje içinden finale kalan 19 proje arasında, Türkiye’yi temsilen Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yenilenen Rami Kütüphanesi de yer aldı. Ağa Han Mimarlık Ödülü Komitesi, 16. Dönem Ödülü (2023–2025) için finale kalan 19 projeyi açıkladı.

Bilgi ve kültür merkezine dönüştürüldü

İstanbul’un en büyük kütüphanesi olma özelliğini taşıyan Rami Kütüphanesi, 18. yüzyılda inşa edilen Rami Kışlası’nın aslına uygun şekilde yenilenmesiyle hayata geçirildi. Yüksek hacimli, büyük ve tek katlı bir yapı olan bu tarihi askeri kışla, mimar Han Tümertekin danışmanlığında minimal müdahale yaklaşımıyla çağdaş bir bilgi ve kültür merkezine dönüştürüldü. Yapının orijinal mekânsal nitelikleri korunurken, yeni işlevsel ihtiyaçlara uygun çözümlerle zenginleştirildi.

Uluslararası ölçekte takdir edildi

Tarihi dokuya zarar vermeden modern kamusal alanlar yaratma hedefiyle yürütülen proje, yalnızca mimari değil; aynı zamanda kültürel sürdürülebilirlik açısından da öncü bir örnek olarak öne çıkıyor. Rami Kütüphanesi, mimarlık dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Ağa Han Mimarlık Ödülü tarafından, bu yönleriyle uluslararası ölçekte takdir edildi.

Bakan Ersoy'dan gurur mesajı 

Rami Kütüphanesi’nin bu prestijli ödül için finale kalmasının ardından, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesaplarından şu mesajı paylaştı:

“Rami Kütüphanesi Ağa Han Mimarlık Ödülü Finalisti!

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak yenileyip İstanbul’a kazandırdığımız Rami Kütüphanesi, 2025 Ağa Han Mimarlık Ödülü'nün 16. Ödül Dönemi finalistleri arasında yer aldı.

18'inci yüzyıldan kalma Rami Kışlası’nı, tarihi dokusuna sadık kalarak modern bir bilgi merkezine dönüştürdüğümüz bu özel proje, uluslararası alanda takdir görmekle kalmıyor, Türkiye’nin kültürel vizyonunu da temsil ediyor.

Mimarlığın, kültürle ve toplumla kurduğu bağın en güzel örneklerinden biri olan Rami Kütüphanesi’yle bu prestijli listede yer almak, bizler için ayrı bir gurur kaynağı. Bu başarıda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımı tebrik ediyorum."

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek son yolculuğuna uğurlanıyorManisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek son yolculuğuna uğurlanıyorGündem
Gündem
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek son yolculuğuna uğurlanıyor
Ferdi Zeyrek son yolculuğuna uğurlanıyor
İzmir'de orman yangını: Ekiplerin müdahalesi devam ediyor
İzmir'de orman yangını: Ekiplerin müdahalesi devam ediyor
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Ferdi Zeyrek açıklaması: Varsa bir suikast durumu, gereken en ağır ceza verilmelidir
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan Ferdi Zeyrek'e "suikast" iddiasına dair açıklama
Suriye Hava Yolları, İstanbul Havalimanı uçuşlarına başlıyor
Suriye Hava Yolları, İstanbul Havalimanı uçuşlarına başlıyor
Kütahya'da korkutan deprem: Çevre illerden de hissedildi
Kütahya'da korkutan deprem: Çevre illerden de hissedildi
Kırklareli'nin Vize ilçesinde denize girmek 2 gün yasaklandı
Kırklareli'nin Vize ilçesinde denize girmek 2 gün yasaklandı