Bakan Ersoy açıkladı: Rami Kütüphanesi dünyanın en iyi 19 yapısından biri seçildi

Dünya genelinde aday gösterilen 369 proje içinden finale kalan 19 proje arasında, Türkiye’yi temsilen Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yenilenen Rami Kütüphanesi de yer aldı. Ağa Han Mimarlık Ödülü Komitesi, 16. Dönem Ödülü (2023–2025) için finale kalan 19 projeyi açıkladı.

Bilgi ve kültür merkezine dönüştürüldü

İstanbul’un en büyük kütüphanesi olma özelliğini taşıyan Rami Kütüphanesi, 18. yüzyılda inşa edilen Rami Kışlası’nın aslına uygun şekilde yenilenmesiyle hayata geçirildi. Yüksek hacimli, büyük ve tek katlı bir yapı olan bu tarihi askeri kışla, mimar Han Tümertekin danışmanlığında minimal müdahale yaklaşımıyla çağdaş bir bilgi ve kültür merkezine dönüştürüldü. Yapının orijinal mekânsal nitelikleri korunurken, yeni işlevsel ihtiyaçlara uygun çözümlerle zenginleştirildi.

Uluslararası ölçekte takdir edildi

Tarihi dokuya zarar vermeden modern kamusal alanlar yaratma hedefiyle yürütülen proje, yalnızca mimari değil; aynı zamanda kültürel sürdürülebilirlik açısından da öncü bir örnek olarak öne çıkıyor. Rami Kütüphanesi, mimarlık dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Ağa Han Mimarlık Ödülü tarafından, bu yönleriyle uluslararası ölçekte takdir edildi.

Bakan Ersoy'dan gurur mesajı

Rami Kütüphanesi’nin bu prestijli ödül için finale kalmasının ardından, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesaplarından şu mesajı paylaştı:

Rami Kütüphanesi Ağa Han Mimarlık Ödülü Finalisti!



Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak yenileyip İstanbul’a kazandırdığımız Rami Kütüphanesi, 2025 Ağa Han Mimarlık Ödülü'nün 16. Ödül Dönemi finalistleri arasında yer aldı.



18. yüzyıldan kalma Rami Kışlası’nı, tarihi dokusuna sadık… pic.twitter.com/j0nXvtxAv0 — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) June 10, 2025

“Rami Kütüphanesi Ağa Han Mimarlık Ödülü Finalisti!

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak yenileyip İstanbul’a kazandırdığımız Rami Kütüphanesi, 2025 Ağa Han Mimarlık Ödülü'nün 16. Ödül Dönemi finalistleri arasında yer aldı.

18'inci yüzyıldan kalma Rami Kışlası’nı, tarihi dokusuna sadık kalarak modern bir bilgi merkezine dönüştürdüğümüz bu özel proje, uluslararası alanda takdir görmekle kalmıyor, Türkiye’nin kültürel vizyonunu da temsil ediyor.

Mimarlığın, kültürle ve toplumla kurduğu bağın en güzel örneklerinden biri olan Rami Kütüphanesi’yle bu prestijli listede yer almak, bizler için ayrı bir gurur kaynağı. Bu başarıda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımı tebrik ediyorum."