Bakan Fidan ABD ve İran Dışişleri Bakanları ile art arda görüştü

ANKARA (EKONOMİ)

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından verilen bilgiye göre, ABD Dışişleri Bakanı ile görüşmede, Suriye’deki gelişmeler, Gazze’deki insani durum ve Rusya - Ukrayna savaşında ateşkes sağlanmasına yönelik çabalar değerlendirildi.

Daha sonra gerçekleşen İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi telefon görüşmesine ilişkin olarak ise iki bakanın İran’ın nükleer programıyla ilgili olarak geçen hafta Umman’da yapılan müzakerelerin değerlendirildiği kaydedildi.

Umman’da, İran ve ABD’li yetkililer İran’ın nükleer programına yönelik müzakere başlatmak amacını taşıyan bir görüşme yapmıştı.