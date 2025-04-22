  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakan Fidan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Berset ile görüştü
Takip Et

Bakan Fidan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Berset ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset, Türkiye ve Avrupa Konseyi arasındaki iş birliği konularıyla ilgili görüşme gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Fidan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Berset ile görüştü
Takip Et

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset, bugün bakanlıkta gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye - Avrupa Konseyi arasındaki iş birliği konularını ele aldı.

"Türkiye, kurucu üyesi olduğu Avrupa Konseyi ile ilişkilere önem veriyor"

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan görüşmede; Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu Avrupa Konseyi ile ilişkilere verdiği önemi vurguladı. Genel Sekreter Berset'in kapsayıcılık ve uzlaşı temelli diyalog konusundaki çabalarına ve göreve gelmesinden itibaren başlattığı girişimlere verdiğimiz desteği kaydetti. Bakan Fidan ayrıca, Avrupa Konseyi'nin ırkçılığın her türüyle mücadelede daha güçlü rol oynaması gerektiğini dile getirdi.

Trabzon ve Rize'ye uçacaklar dikkat! THY'de sefer iptalleriTrabzon ve Rize'ye uçacaklar dikkat! THY'de sefer iptalleriGündem

 

Akkuyu NGS’nin ikinci ünitesinde reaktör ekipmanlarının montajı tamamlandıAkkuyu NGS’nin ikinci ünitesinde reaktör ekipmanlarının montajı tamamlandıEnerji

 

Gündem
İletişim Başkanlığı, İstanbul'da 49 kişinin halen tutuklu olduğu iddiasını yalanladı
İletişim Başkanlığı, İstanbul'da 49 kişinin halen tutuklu olduğu iddiasını yalanladı
Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanan İlyas Salman'a para cezası
Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanan İlyas Salman'a para cezası
Erdoğan-Meloni görüşmesinin tarihi belli oldu
Erdoğan-Meloni görüşmesinin tarihi belli oldu
Rasim Ozan Kütahyalı için istenen ceza belli oldu
Rasim Ozan Kütahyalı için istenen ceza belli oldu
Fenomen Kerimcan Durmaz'ın yasa dışı bahis davası ertelendi
Fenomen Kerimcan Durmaz'ın yasa dışı bahis davası ertelendi
Trabzon ve Rize'ye uçacaklar dikkat! THY'de sefer iptalleri
Trabzon ve Rize'ye uçacaklar dikkat! THY'de sefer iptalleri